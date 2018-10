De săptămâna viitoare încep lucrările la noul pod de la Comăna

Va fi mai înalt și va costa 18,8 milioane de lei. În plus, trebuie să fie gata până în 30 septembrie 2019.



Construcția noului pod de la Comăna va începe de săptămâna viitoare, iar termenul de finalizare este de 12 luni. Podul va avea aproximativ 100 m și va fi mai înalt cu 5m față de malul Oltului. Rampele necesare pentru parcurgerea acestuia se vor întinde pe o suprafață de aproximativ 700 m. Proiectul s-a ridicat la suma de 18,8 milioane de lei, bani finanțați exclusiv de Guvernul României. „E poate pentru prima dată când lucrurile s-au mișcat extraordinar de repede“, a declarat primarul comunei Comăna de Jos, Viorel Grusea.



Podul de peste Olt de pe Drumul Județean 104 K, din zona Crihalma, a fost luat de ape la sfârșitul lunii iunie.



„După ce s-a dărâmat podul, am acționat cu ce am putut. Au venit instituțile abilitate ISU, SGA, Prefectura, Consiliul Județean, am constatat pagubele și au fost evaluate. Instituția prefectului a declarat stare de alertă la Comăna. Consilul Județean a urgentat execuția proiectului tehnic și a tuturor documentelor care trebuiau puse la dosar, pentru a putea cere finanțarea. Acesta a obținut în timp util toate autorizațile necesare. Nu s-a ținut cont în nici un moment de coloratura politică a cuiva“, a susținut Viorel Grusea.



Construcția noului pod va fi realizată mai în amonte de podul vechi.



Suma de 18,8 milioane de lei a fost alocată de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții. O firmă de construcții din Onești a câștigat licitația făcută de CNI. „Ne dorim ca lucrările la acest pod să durezez cât mai puțin posibil, astfel dacă și vremea poate terminăm podul mai repede decât perioada precizată inițial“, a spus Viorel Grusea.



Așa că după aproximativ trei luni de la prăbuşirea podului de peste Olt, dintre Comăna şi Crihalma, firma care va construi un nou pod de beton a început lucrările la organizarea de şantier. Săptămâna viitoare va fi predat amplasamentul, iar firma va începe lucrările propriu zise.



Lucrările sunt finanţate din fondul de urgenţă al Guvernului, iar proiectul este implementat de Compania Naţională de Investiţii.



Repararea vechiului pod de lemn sau construirea unui nou a fost în atenţia Consiliului Judeţean Braşov încă din anul 2016, însă până în luna martie a acestui an, când acesta a fost grav afectat în urma inundaţiilor nu s-a pus problema finanţării de la bugetul de stat. În primăvară, administraţia judeţeană şi Prefectura Braşov au făcut primele demersuri în vederea construirii unui nou pod, iar după 30 iunie 2018, data când podul a fost luat de ape, procedurile au fost urgentate.



15 localnici vor fi angajaţi pentru a lucra la noul pod!



Începerea lucrărilor la pod a fost anunţată joi, într-o conferinţă de presă organizată la Primăria Comăna, la care au participat prefectul Braşovului, Marian Rasaliu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Gabor, primarul comunei Comăna, Viorel Grusea, dar şi reprezentantul constructorului.



„Preconizăm ca în jurul datei de 20 august 2019 să deschidem podul circulaţiei pietonale, iar în jurul datei de 30 septembrie 2019 să permitem şi circulaţia cu mijloace auto. Pe şantier vor fi în jur de 40 de muncitori care vin de la firma noastră din Oneşti, dar vom angaja şi localnici, estimarea noastră fiind că vor fi în jur de 15 persoane. În ceea ce priveşte utilajele, vom avea trei excavatoare pe şenile, două buldoexcavatoare, patru autobasculante, macarale de 40 t şi de 60 t şi alte utilaje”, a declarat Valerian Dascălu, reprezentantul constructorului.



Acesta a mai spus că în anul acesta este programată realizarea uneia dintre culee (infrastructura care se execută la un capăt de pod) şi a pilonului dinspre Crihalma, dar şi montarea grinzilor transversale pe această porţiune. „Pentru a putea face aceste lucrări va trebui să deviem temporar malul Oltul, albia urmând să fie îngustată. Anul viitor vom realiza aceleaşi lucrări pe malul dinspre Comăna de Jos”, a mai spus reprezentantul constructorului.



Constructorul va fi pe şantier şi iarna



Noul pod va fi realizat mai în amonte de cel care a fost luat de ape. Rampele de acces vor avea înălţimea maximă de 6 metri, iar pe sub acestea vor fi realizate podeţe tubulare, care să permită scurgerea apelor, în cazul unor viituri. Totodată, deschiderile noului pod (distanţa dintre piloni) vor fi mari, astfel că nu se vor mai forma baraje de gunoaie, crengi şi arbori.



Conform proiectului tehnic realizat de Consiliul Judeţean Braşov încă de anul trecut, noul pod va fi din beton, va avea o lungime de 86,60 metri şi rampe de acces cu o lungime de 640 de metri. Lăţimea părţii carosabile va fi de 7,8 metri. De asemenea, podul va avea trotuare cu lăţime de un metru. Pe noul pod se va putea circula cu o viteză maximă de 60 km/h.



Șantierul a fost deja amplasat.



Șantierul pentru construirea podului a fost amplast deja. Muncitorii beneficiază de cabine cu căldură, apă, electricitate și cablu TV. “Având în vedere că perioada de desfășurare a construcților este de aproximativ 12 luni, ne dorim ca muncitorii să beneficieze de toate utilitățile necesare“, a afirmat primarul din Comăna de Jos. „La acest proiect vor lucra aproximativ 40 de muncitori. Ne dorim să angajăm și forță de muncă locală, aporximativ 10, 15 persoane“, a susținut șeful de șantier.



Valoarea totală a lucrărilor este de 18,8 milioane de lei, inclusiv TVA, iar termenul de finalizare a investiţiei este de 12 luni, dar nu calendaristice. Pentru a se respecta acest termen, reprezentantul constructorului a declarat că se va putea lucra şi în cursul iernii, la consolidarea malurilor.



În prezent, pentru a merge de la Crihalma la Comăna de Jos (unde este reşedinţa comunei), oamenii au de făcut un ocol de aproximativ 37 de kilometri, numai dus, asta în condiţiile în care, înainte de prăbuşirea podului, distanţa dintre cele două localităţi era de 2 km. Totodată, între Crihalma şi Ungra, drumul nu este asfaltat. Pentru a putea trece cu bine peste iarnă, primarul din Comăna a precizat că a făcut demersurile pentru ca de la bugetul judeţului Braşov să fie alocate sume pentru deszăpezire.



Pe lângă lucrările la podul de peste Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov se ocupă în această perioadă de refacerea sau extinderea digurilor de apărare de pe malul râului. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov Adrian Gabor a anunţat că SGA are semnat deja un contract cu Primăria Comăna, pentru a putea lua de pe un deal pământul argilos ce urmează a fi utilizat la amenajarea digurilor. De asemenea, primarul Comunei Comăna, Viorel Grusea, a afirmat că lucrările vor fi gata în aproximativ o lună. „Lucrările vizează 3,5 km de diguri pe Valea Comănii, pe ambele maluri ale Oltului, tocmai pentru a se evita repetarea scenariilor din toamna anului trecut sau din primăvara acestui an”, a declarat Grusea.