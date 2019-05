De marţi, încep Evaluările Naţionale pentru elevii din clasa a II-a

Descriere foto: Încep Evaluările Naţionale pentru elevii din clasa a II-a; Sursa: bzb.ro



Vor urma copiii din clasele a IV-a şi a VI-a. În iunie, dau Evaluarea Naţională absolvenţii claselor a VIII-a!





De marţi, 7 mai 2019, potrivit calendarului de administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a II-a (EN II), se vor desfăşura probele scrise la limba română şi limba maternă. Testele de citire vor fi susţinute în data de 8 mai 2019. Testul la matematică este programat în data de 9 mai 2019, în timp ce proba de limbă maternă (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai 2019.



După clasa a II-a, Evaluarea naţională o vor susţine cei din clasa a IV-a, care trebuie să dea dovada a ceea ce au învăţat în tot ciclul primar. În acest caz, prima probă, la limba română este în 14 mai 2019, cea la matematică pe 15 mai 2019, iar proba la limba maternă va fi în 16 mai 2019.



Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale acumulate în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai 2019 (limbă şi comunicare) şi 23 mai 2019 (matematică şi ştiinţele naturii).



Testările vor fi date în clasele în care învaţă, de regulă elevii, iar durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test al elevilor de clasa a II-a, respectiv de 60 de minute pentru elevii claselor a IV-a şi a VI-a. Testele vor fi evaluate de către cadrele didactice din unităţile de învăţământ în care acestea se desfăşoară, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test.



„Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate”, au precizat reprezentanţii Ministerului Educaţiei.



În iunie 2019, vor susține Evaluarea Naţională absolvenţii claselor a VIII-a. Prima probă este în 18 iunie 2019– cea la limba şi literature maternă, în 20 iunie 2019 este programată proba la matematică, iar în 21 iunie 2019, cea la limba şi literatura maternă. În 25 iunie 2019 vor fi afişate rezultatele, iar cei nemulţumiţi pot face contestaţii chiar în aceeaşi zi, până la ora 20.00. Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate în 29 iunie 2019.