De luni, se va circula cu RATBV la Ghimbav, Bod şi Sânpetru

Descriere foto: Foto: Linia RATBV Braşov - Cristian, prima operaţionalizată din programul RAT Metropolitan; Sursa: bzb.ro



Din data de 1 iulie 2019, locuitorii din Ghimbav, Sânpetru şi Bod vor beneficia de serviciile de transport public de călători oferite de RATBV, pentru rutele ce leagă aceste localităţi de municipiul Braşov. Serviciul se realizează pe baza contractului încheiat între Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi operatorul RATBV.



Cele două linii de transport metropolitan vor fi deservite de autobuze BMC Procity, dotate cu sisteme de informare a călătorilor, cu instalaţii de climatizare şi cu rampă pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi.



În ceea ce priveşte facilităţile, primăriile le-au acordat după cum au considerat de cuviinţă şi după posibilităţile lor financiare. De exemplu, Ghimbavul acordă 20 de călătorii gratuite pe lună unor funcţionari. În schimb, Bodul nu a acordat nicio facilitate în afara celor obligatorii (cum ar fi 50% pentru abonamentele elevilor, cu finanţare decontată de la minister).



Autobuzul de Ghimbav, din 30 în 30 de minute la orele de vârf



Traseul liniei RATBV 210 va asigura legătura între Braşov şi oraşul Ghimbav are capete de linie în terminalul „Stadionul Municipal” din Braşov şi în zona Străzii Petuniei din Ghimbav.



Frecvenţa autobuzelor de pe linia 210 va fi de un autobuz la fiecare 30 de minute, la orele de vârf din cursul dimineţii (5.30 – 8.30) şi după-amiezii (12.30 – 17.30) şi de 60 de minute în restul perioadei de circulaţie. Sâmbăta şi duminica şi în zilele de sărbători legale, frecvenţa generală de trecere prin staţii va fi de 60 de minute. Orarele de circulaţie ale liniei 210 vor fi afişate în toate staţiile de pe traseu şi pe site-ul ratbv.ro în secţiunea „Trasee şi orare”.



Linia 210 Ghimbav - Braşov: 2,5 lei bilerul, 85 de lei abonamentul



Preţul unei călătorii pe linia 210 va fi de 2,5 lei pentru o călătorie de 50 de minute, care se poate prelungi în acest interval şi pe rutele din interiorul municipiului Braşov.



Preţul unui abonament lunar, ce se va încărca pe un card personalizat, va fi de 85 de lei.



Lista facilităţilor apropate de Consiliul Local pentru ghimbăşeni:



Conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor unor hotărâri aprobate de Consiliul Local Ghimbav, persoane vârstnice şi pensionari vor beneficia de 20 călătorii gratuite pe lună (acordate la cerere sub formă de călătorii încărcate pe card). Elevii vor primi abonamente lunare gratuite pe traseul Braşov – Ghimbav. De asemenea, de abonamente gratuite vor beneficia şi persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, veterani şi văduvele de război, revoluţionari. Donatorii de sânge vor beneficia de o reducere de 50% reducere la achiziţionarea unui abonament.



Funcţionari din oraşul Ghimbav vor primi 20 călătorii gratuite pe lună, acordate la cerere, sub formă de călătorii încărcate pe card.



Întregul plan tarifar valabil pentru această linie poate fi consultat pe site-ul ratbv.ro, secţiunea „Tarife”.



Biletele de transport pentru linia 210 vor putea fi achiziţionate de la capătul de linie Stadionul Municipal şi de la mai multe societăţi comerciale de pe raza oraşului Ghimbav. De asemenea, pentru o perioadă determinată de două luni, biletele vor putea fi cumpărate şi de la şoferi RATBV.



În ceea ce priveşte abonamentele vor putea fi achiziţionate numai de la terminalul „Stadionul Municipal”.



Unde vor opri autobuzele 210:



Pe sensul Braşov – Ghimbav, staţiile vor fi Stadionul Municipal, Service, Cărămidăriei – Hornbach, Metro, Diamant, Strada Lungă, Troiţa Unirii, Strada Lungă, Primărie, Troiţa Morii, Piaţeta Ştefan cel Mare, Petuniei.



Pe sensul Ghimbav – Braşov staţiile sunt fi Petuniei, Crizantemei, Tess, Hornbach, Cărămidăriei, Stadionul Municipal.







.............................................................................................................................................



Două tarife pe linia RATBV 420 Braşov – Bod – Sânpetru



Linia 420 Braşov - Sânpetru - Bod va avea capete de linie la terminalul „Rulmentul” din Braşov şi în zona Fabricii de zahăr din Bod.



Preţul unei călătorii va fi de 2,5 lei pentru Sânpetru şi de 3,5 lei pentru Bod, pentru o călătorie de 50 de minute, care se poate prelungi în acest interval şi pe rutele din interiorul municipiului Braşov.



Preţul unui abonament lunar pe linia 420 (ce se va încărca pe un card personalizat la Braşov), va fi de 85 de lei pentru Sânpetru şi de 119 lei pentru călătorii din Bod. Întregul plan tarifar valabil pentru această linie poate fi consultat pe site-ul ratbv.ro, secţiunea „Tarife”.



Biletele de transport pentru linia 420 vor putea fi achiziţionate de la capătul de linie Rulmentul şi de la mai multe societăţi comerciale de pe raza localităţilor Sânpetru şi Bod. De asemenea, pentru o perioadă determinată de două luni, biletele vor putea fi achiziţionate şi de la conducătorii auto ai autobuzelor ce vor deservi această linie.



Facilităţi aprobate la Sânpetru:



Potrivit unor prevederi legale (beneficiarii legilor speciale) şi ale unor hotărâri ale Consiliilor Locale Sânpetru şi Bod, pentru unele categorii de călători au fost prevăzute facilităţi.



Astfel, în ceea ce priveşte persoanele cu domiciliul în comuna Sânpetru, persoanele vârstnice şi pensionari vor primi 10 călătorii gratuite pe traseul Braşov – Sânpetru (acordate la cerere sub formă de călătorii încărcate pe card). Tot pe ruta Braşov – Sânpetru, elevii şi studenţii din comună vor primi abonamente lunare gratuite. De transport gratuit vor beneficia şi persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, veteranii de război şi văduvele de război, revoluţionarii. Pe de altă parte, donatorii de sânge vor putea cumpăra 50% reducere la achiziţionarea unui abonament.



Elevii din Bod nu vor primi gratuitate!



În ceea ce priveşte Bodul, elevii din această comună vor beneficia doar de o reducere de 50% la achiziţionarea unui abonament lunar pe traseul Braşov – Bod. De aceeaşi facilitate vor beneficia şi donatorii de sânge. De asemenea, pensionarii din Bod nu vor beneficia de călătorii gratuite, singura facilitate de care vor beneficia aceştia fiind posibilitatea de a cumpăra bilete cu două călătorii cu o reducere de 50%. În schimb, persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, veterani de război şi văduvele de război şi revoluţionarii vor avea transport gratuit, facilitate acordată de legislaţia naţională.



Ce staţii au fost stabilite pentru linia 420:



Pe sensul Braşov – Sânpetru – Bod autobuzele vor opri în staţiile Rulmentul, Sfântul Andrei, Triajului, Cartier (în Sânpetru), Biserica Ortodoxă Sânpetru, Centru Sânpetru, strada Rahovei, Spital Maria, Voievozi, strada Braşovului, Primăria Bod, strada Gării, Staţia radio, Bod Colonie;



Pe sensul Bod Braşov staţiile vor fi Bod colonie, Staţia radio, strada Gării , Primăria Bod, strada Braşovului, Voievozi, Spital Maria, strada Morii, strada Rahovei, Centru Sânpetru, Biserica Ortodoxă Sânpetru, Cartier Sânpetru, strada Triajului, Sfântul Andrei, Rulmentul.



La 40 de minute la orele de vârf, la 80 de minute în weekend



În ceea ce priveşte frecvenţa autobuzelor de pe linia 420, aceasta va fi de un autobuz la fiecare 40 de minute, la orele de vârf din cursul dimineţii (5.30 –8.30) şi după-amiezii (12.30 – 17.30) şi de 80 de minute în restul perioadei de circulaţie. În zilele de sâmbătă, frecvenţa va fi de 80 de minute în intervalele orare 5.30 – 8.30, respectiv 20.30 – 24.00, iar în restul timpului de 120 de minute. Orarele de circulaţie ale liniei 420 vor fi afişate în toate staţiile de pe traseu şi pe site-ul ratbv.ro, secţiunea „Trasee şi orare”.