De la egal la egal. Meciuri amicale CSM Corona Brașov - CSM Deva

Echipa de handbal Corona Brașov a întâlnit vineri, 30 iulie și sâmbătă 31 iulie, formația CSM Deva.





Două noi meciuri amicale, cu un adversar din prima ligă, au consolidat programul de pregătire al echipei CSM Corona Brașov.



Meciurile au avut loc la Brașov, în Sala Sporturilor D.Popescu-Colibași, și au avut drept scop verificarea nivelului de pregătire a jucătoarelor Coronei. Confruntările s-au desfășurat în două, respectiv trei reprize și au înregistrat câte o victorie de partea fiecărei echipe:



30 iulie: CSM Corona Brașov - CSM Deva, scor 21-20 (10-6);

31 iulie: CSM Corona Brașov - CSM Deva, scor 24-28 (R1 10-11, R2 9-9, R3 5-8)



Antrenorul principal al Coronei, Alin Bondar a declarat, după încheierea celor două jocuri-test:





„Sunt mulțumit de implicare! În abordarea meciurilor, am urmărit să acordăm timp egal de joc tuturor jucătoarelor, deoarece ne dorim să ne pregătim, să creștem în valoare. Nu rezultatul jocurilor este cel ce primează în aceste antrenamente”.



Programul de pregătire include teme dedicate la fiecare joc, iar la cele două partide susținute în compania echipei din Deva, staff-ul tehnic a urmărit îmbunătățirea jocului în apărare.



„Suntem mulțumiți de cum ne-am prezentat din punct de vedere defensiv, chiar ca un întreg, pornind de la poartă, unde evoluțiile au fost constante și de un nivel ridicat și terminând cu toate jucătoarele care au intrat pe parcursul jocului, în apărare! Defensiv, am depus mult efort, ne-am ajutat, am comunicat. Fața de meciurile din săptămâna trecută înregistrăm, clar, un plus. Există însă și minusuri, cel mai important minus fiind la fazele de finalizare, unde luăm de multe ori decizii greșite și ratăm mult din poziții foarte clare de unu la unu cu portarul”, analizează tehnicianul echipei brașovene.







Pentru CSM Corona Brașov au marcat:





Vineri: Valentina Soreanu 2, Jelena Terzic 5, Monica Bărăbaș 4, Raissa Marin 2, Sarah Darie 1, Bianca Voica 1, Cristina Iordachi 2, Gabriela Dumitrascu 2, Medena Pacurariu 1



Sâmbătă: Valentina Soreanu 3, Jelena Terzic 7, Monica Barabas 4, Ana-Maria Vacariu 4, Szidonia Ordog 1, Sarah Darie 1, Bianca Voica 2, Crisina Iordachi 1, Gabriela Dumitrascu 1



Înaintea debutului sezonului competițional în Divizia A, trupa de la poalele Tâmpei va continua seria de întâlniri cu echipe valoroase din Liga Națională și Divizia A, iar Alin Bondar ne atrage atenția asupra nivelului actual de pregătire:



„Trebuie sa ținem cont ca suntem încă pe început de pregătire, cu o echipa foarte tânără, dar muncitoare și talentată și cu multe cerințe noi din partea staff-ului tehnic. Eu sunt încrezător și pot spune ca suntem în grafic la acest moment al preparativelor”.







Următoarele meciuri ale fetelor noastre sunt:





CSM Cetate Deva - CSM Corona Brasov, 11-12 august, Deva

CS Măgura Cisnădie - CSM Corona Brașov, 13 august - Cisnădie;

Știința București - CSM Corona Brașov, 6 august - București;

HC Zalău - CSM Corona Brașov, 15-16 august - Zalău;

Minaur Baia Mare - CSM Corona Brașov, 17 august - Baia Mare;

Turneu Târgu Jiu, în 27-29 august, la care participă echipe din Divizia A.