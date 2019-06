De ce merge Clujul atât de bine? Pentru că mai mulți oameni de acolo își doresc acest lucru. Mai mulți decât cei care nu își doresc asta. Atunci când ponderea celor care fac ceva să își schimbe traiul în bine este mai mare decât media per județ, lucrurile se întâmplă. Oamenii își doresc salarii mai bune, drumuri mai bune, școli și grădinițe mai bune și mai accesibile, un centru al orașului mai puțin aglomerat de mașini parcate aiurea, și desigur și un aer mai curat. Ah, da, mai este și faptul că vorbim de Ardeal, o zonă în care parcă lucrurile se întâmplă altfel. O perspectivă ar fi faptul că orașul sau zona geografică în care te naști are o influență deosebită asupra modului în care îți construiești viața. Și aici nu diferențiez. Spun doar că atunci când rămâi în orașul natal faci eforturi mai mari pentru schimbarea nivelului de viață în bine. Când pleci din oraș este clar că nu ai găsit o oportunitate suficient de bună pentru viitor, dar totuși, te gândești să te întorci acolo la bătrânețe. Pleci în alt oraș sau altă țară doar ”ca să faci bani” și apoi să te bucuri de ei ”acasă”. E doar o idee, nu aruncați cu pietre înainte să vă gândiți mai bine la acest lucru. Clujul este unul dintre puținele orașe din care lumea nu a plecat imediat după școală ca să își găsească un trai mai bun. A rămas pentru că a găsit oportunități mai bune și poate a convins și pe alții să vină aici. Împreună cu cei care s-au mutat în ultimii ani, locuitorii clujului cred că știu ce să ceară de la edilii lor, de la funcționari și primar, și astfel obțin ceea ce își doresc. Cum ar fi autobuze dedicate pentru copii care merg la grădiniță sau la școală, de preferat electrice. Un autobuz de acest fel scoate la ore de vârf aproape 50 de mașini din trafic. Și dimineața, și seara, pentru că nu mai trebuie să te ducă mama sau tata la școală. Mai sunt multe astfel de mici schimbări care fac o mare diferență, și pentru că nu le cunosc pe toate l-am întrebat pe Emil Boc, primarul orașului despre ele. Urmărește plimbarea noastră prin Cluj, un drum de 45 de minute care traversează orașul la oră de vârf, sau ascultă-l sub formă de podcast audi, mai jos.





