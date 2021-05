De ce e nevoie ca o firma de servicii funerare sector 5 sa aiba program NON-STOP?

Momentele grele din viata, asociate pierderii unei persoane apropiate, ne pot dezarma total, facandu-ne incapabili de actiune. Insa, poate si mai greu este atunci cand decesul este unul neasteptat, survenind in timpul noptii sau in perioada unor sarbatori importante. La cine putem face apel, stiind ca ne va sprijini la orice ora din zi sau din noapte?



Cel mai indicat este sa contam pe sprijinul unei case de pompe funebre cu program NON-STOP, din proximitatea locului in care s-a produs decesul. Spre exemplu, locuitorii din Capitala, din cartierul Rahova sau Ferentari, pot face apel la o firma de servicii funerare sector 5, care se va deplasa rapid pentru indeplinirea formalitatilor necesare.



Solicitarea serviciilor unei companii de pompe funebre din sectorul in care locuim este cea mai buna cale de a iesi din acest impas. Specialistii de la o firma de pompe funebre vor raspunde cu promptitudine cererilor noastre, indiferent de ora din zi sau din noapte a initierii apelului.



Atunci cand apelam la o firma de servicii funerare din sectorul 5, proximitatea acesteia ne va ajuta in diverse situatii urgente. In plus, specialistii casei de pompe funebre ne stau oricand la dispozitie si pentru diverse consultatii sau neclaritati pe care le avem, oferind astfel transparenta totala. Ce alte motive importante mai exista pentru a conta pe sprijinul unei firme de servicii funerare sector 5?







1. Rezolvarea formalitatilor legale





In ultimii ani, au aparut numeroase modificari in legislatie cu privire la legea inmormantarii, a cimitirelor si multe altele. O casa de pompe funebre cu experienta stie exact care sunt ultimele schimbari de ordin legislativ, actionand astfel in consecinta, pentru a rezolva toate aceste formalitati.



Spre exemplu, pentru obtinerea ajutorului de deces, acordat pensionarilor si asiguratilor social, dar si rudelor acestora, va puteti adresa specialistilor de la firma de pompe funebre, care va intreprinde toate cele necesare pentru ca dumneavoastra sa intrati in posesia acestei sume substantiale.



Astfel, de indata ce vom suna la firma de servicii funerare sector 5, aceasta va trimite un specialist, care va elibera, in urma unei vizite la domiciliu, un certificat constatator de deces. Acesta serveste obtinerii ajutorului de deces. Alaturi de constatare, firma de pompe funebre va facilita si urmatoarele:







l Obtinerea avizelor necesare de la SANEPID si de la Procuratura;

l Intocmirea actelor pentru inhumare sau incinerare;

l Preluarea trupului neinsufletit de la morga spitalului;

l Concesionarea unui loc de veci sau reconditionarea celui existent;

l Realizarea dosarului pentru ajutorul de inmormantare;

l Daca decesul a survenit in afara tarii, se pot intocmi acte pentru repatriere sau expatriere, dupa caz.





2. Indeplinirea sarcinilor delicate





Exista modificari in legislatie care fac referire atat la perioada de priveghi, cat si la procedeul de imbalsamare a trupului neinsufletit. Prin intermediul unui cadru specializat, firma de servicii funerare sector 5 se va ocupa de toate aceste aspecte delicate ale pregatirii pentru inmormantare, inclusiv spalarea, imbracarea si transportul persoanei defuncte la capela si apoi pe ultimul drum.















3. Obtinerea de produse necesare inmormantarii





Nu in ultimul rand, o firma de servicii funerare sector 5 cu program NON STOP, asa cum este funerarii-bucuresti.ro, ne va ajuta sa obtinem rapid toate produsele necesare ritualului de inmormantare, oferindu-ne astfel ragazul necesar pentru a sta alaturi de familia indurerata. Astfel, casa de pompe funebre va respecta intocmai traditiile si obiceiurile crestine romanesti, punandu-ne la dispozitie o gama variata de produse si servicii specifice, care includ:







l Livrarea de candele, lumanari, stergare si alte articole religioase;

l Confectionarea si livrarea de coroane, jerbe si buchete de flori pentru inmormantare;

l Procurarea sicriului si a crucii, dintr-o gama larga de optiuni;

l Catafalc cu lumini si capac frigorific, la cerere;

l Prosoape, batiste, esarfe;

l Asigurarea alimentelor necesare: coliva, colaci, pachete cu produse alimentare de post sau de dulce;

l Organizarea pomenii la cimitir sau la restaurant, dupa caz.