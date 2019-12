De ce ar trebui să acordați atenție ofertelor de bonus de cazino

Cazinourile online au intrat foarte puternic pe piața din România. Acest lucru se datorează atât comodității să jucați din conformul casei sale cât și datorită campaniei lor de marketing. Având costuri mai scăzute, operatorii online își pot permite să ofere jucătorilor promoții generoase și bonus la casino, după cum puteți găsi aici . Aceste oferte fac jocurile de noroc online foarte atractive, dar este extrem de important să ținem cont de anumite reguli, atunci când acceptăm un bonus de bun-venit sau accesăm o ofertă de la cazinou online.

Bonusurile cazinourilor sunt o modalitate foarte bună de a îi atrage pe jucătorii noi dar în același timp să-i mențină și pe cei fideli. Un jucător nou poate foarte ușor să se piardă prin ofertele generoase și variabilitatea de bonusuri, oferite de operator, în momentul înregistrării. Dacă continuați să jucați vor apărea și alte provocări – puncte de loialitate, clubul VIP, bonusuri personalizate, etc.

Scopul unui jucător este să-și maximalizeze câștigurile, folosind un bonus, dar de cele mai multe ori aceste sume de bani vin însoțite de multe reguli, condiții de rulaj și mod de utilizare. Prin urmare, este obligatoriu să fiți atenți ce bonusuri alegeți. Iată aici cele mai importante reguli de care trebuie să țineți cont:

Țineți cont de cerințele de pariere

Acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l cunoașteți! Cerințele de pariere sunt acele condiții care o să vă ofere informații despre suma pe care trebuie s-o piratai ca în final să puteți retrage câștiguri, provenite din utilizarea bonusului. Aici există mai multe variante și fiecare cazinou are propriile sale termeni și condiții. Trebuie să le citiți cu atenție! Unele dintre cele mai populare indică să efectuați pariuri în valoarea sumei depuse plus bonus de anumite ori sau numai valoarea bonusului de un număr determinat de ori. Evident, este mult mai avantajos să alegeți să pariați numai valoarea bonusului, deoarece așa suma pe care trebui s-o plasați ca pariuri este mult mai mică. Însă, fiți atenți și de câte ori trebuie să pariați această sumă. Există cazinouri care vă permit după 25 sau 30 de ori să extrageți deja câștiguri, dar există și operatori care o să vă oblige să rulați suma chiar de 60 de ori.

Cât depuneți - cât primiți

Oferta, cea mai des întâlnită pentru jucătorii noi este bonusul de bun-venit. Acesta vă oferă o sumă din partea cazinoului egală cu prima depunere pe care ați efectuat-o. Valoarea maximă a bonusului diferă de la cazinou la cazinou. Puteți găsi oferte, începând de la 777 până la 2 000 RON. Logic, imediat veți vi tentați să faceți depunerea maximă ca să primiți bonusul maxim. Gândiți-vă de două ori dacă este cel mai bun pas. Alegând să faceți un depozit egal cu valoarea maximă a bonusului presupune că va fi nevoie să rulați o sumă foarte mare până reușiți să îndepliniți cerințele operatorului. Cel mai bine este să faceți o depunere de valoare mai mică ca să aveți posibilitatea să îndepliniți repede condițiile cazinoului și să vă bucurați de retrageri reale. Bineînțeles, alegerea depinde și de bugetul de joc de care dispuneți.

Jocurile contribuie diferit

Aceasta este o altă condiție care vă poate aduce dureri de cap dar nu și dacă sunteți pregătiți. Jocurile de noroc oferite de cazinourile online contribuie în măsuri diferite la condițiile ofertei pentru jucătorii noi. Acest lucru înseamnă că dacă sunteți fan al jocurilor de cărți și doriți să folosiți acolo acești bani va fi nevoie să jucați mult mai mult timp, deoarece, în cel mai bun caz, numai un procent mic (10% sau 5%) din banii pariați la aceste jocuri vor fi calculați la rulajul sumei de bonus. La unele cazinouri jocurile de cărți și ruletă nu contribuie la condițiile de pariere. La toate cazinourile păcănelele sunt cele care participă 100% la condițiile ofertei de bun-venit. Dacă doriți să îndepliniți condițiile în cel mai scurt timp, va trebui să jucați la sloturi. Selecția de sloturi este foarte mare așa că, indiferent dacă preferați o alta categorie, veți găsi și ceva distractiv și aici.

Cum depuneți

Cea mai răspândita metodă de plată este cardul de credit sau debit. Toate cazinourile acceptă depunere, efectuată prin cele două modalități și această depunere este eligibilă pentru bonus. Fiți foarte atenți atunci, când alegeți să faceți o primă depunere la cazinou online cu scopul de a beneficia de bonusul de bun-venit. Multe cazinouri acceptă și metode de plată alternative, precum Neteller , Skrill, Paysafecard dar nu întotdeauna puteți beneficia și de bonus. Citiți atent modalitățile de plată eligibile pentru oferta de bun-venit ca s-o alegeți pe cea care este acceptată de cazinou.