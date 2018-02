„Day for Night”, expoziţie la Centrul Multicultural

Descriere foto: Ema Voinescu şi O Florina vernisează expoziția „Day for Night”; Sursa: unitbv.ro

Astăzi, 7 februarie 2018, de la ora 18.00, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania (în clădirea Rectoratului) va fi vernisată expoziţia „Day for Night”, semnată Ema Voinescu şi O Florina.



„Expoziţia «Day for Night» poate fi înţeleasă ca un macaz al unei meditaţii retrospective.



O Florina aduce elemente autobiografice sub formă de desen şi pictură. O fascinează întunericul, simulat sau nu. Artista jonglează cu personajele, cu locul lor în spaţiu, cu invadarea spaţiului personal. Cu inversiunea timpului şi a culorilor.



Seria «Day for Night», care împrumută titlul expoziției, conține un limbaj în negru. Despre aceasta, artista afirmă: «Prin această serie analizez tendința minții umane de a se cufunda în întuneric. Nu este nicio surpriză cât de ușor acceptă oamenii acest fapt.»



Elementele vegetale din Grădina Emei Voinescu nu constituie un discurs strict vegetal, ci duc cu gândul la ideea de amprentă, traseu, memorie, perspective, detaliile dezvăluindu-se treptat. Autoliniile Emei fac aluzie la autoportret”, ne explică Simona Nichiteanu, curatorul expoziției.



Expoziţia va fi vernisată astăzi 7 februarie și va putea fi vizitată până în 27 februarie 2018, la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania (în clădirea Rectoratului).