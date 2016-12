Dar din dar: „Săcooleţii” din Cristian care „obligă” la fapte bune

Descriere foto: Săcooleţii din Cristian; Sursa foto: „#dardindar facebook.com



Iniţiativa unui tânăr din comuna Cristian, care anul trecut a lăsat în fiecare zi, între 1 şi 24 decembrie, câte un săculeţ prin diferite locuri din localitate, cadou pentru orice sătean care îl găsea, a fost reluată şi în acest an.



Sub acelaşi motto, „#dardindar” şi tot în ideea că „a O.F.E.R.I. înseamnă Omenie, Fericire, Emoţie, Respect şi Iubire”, „săcooleţii” au revenit şi în acest an la Cristian.



„Oricine îi poate ridica, însă cei ce îi iau au obligaţia morală ca până pe 24 decembrie să pună la rândul lor minimum alţi doi săcooleţi prin Cristian.



Săcooleţii de anul acesta sunt realizaţi manual, la fel ca şi obiectele sau dulciurile din ei”, a explicat Alexandru Creţu, creatorul „săcooleţilor”.



Primul dintre aceştia a avut alături tricolorul, fiind lăsat pe una din străzile comunei chiar de Ziua Naţională.



Deja acţiunea a juns la #săcoolețul cu numărul 6. Cei care vor să dea de ei trebuie să se uite atenţi prin locurile cheie din Cristian.



„Săcooleții sunt pentru voi, așteaptă să fie luați acasă. Cel ce ridică săcoolețul este provocat ca până pe 24 Decembrie să lase alți doi săculeți în Cristian, anunțând acest lucru în mod public printr-o postare pe Facebook și distribuind-o pe grupul: Cristian, file de poveste.



Între 1 și 24 Decembrie, în fiecare zi, câte un săculeț va fi lăsat în diverse locuri din Cristian. Săculeții sunt diferiți și confecționați manual.



Vă invit să descoperiți ceea ce se găsește în ei. Vă reamintesc că a O.F.E.R.I. înseamnă Omenie, Fericire, Emoție, Respect și Iubire și că bucuria celui ce oferă este tot timpul mai mare sau cel puțin egală cu a celui ce primește” ne explică iniţiatorul acestei campanii inedite.



Săculeții din materiale și cu motive tradiționale, în care se găsesc dulciuri, decorațiuni de Crăciun sau alte mici obiecte apar în diferite locuri din comună, la diferite ore din zi.



Şi în plus, Alexandru R. Crețu plusează: „Pentru că sunt tot mai multe persoane care își doresc să ofere și asta mă bucură cu adevărat, vă fac o recomandare. Nu este obligatoriu să găsiți un #săcooleț pentru a pune alții, o puteți face din proprie inițiativă. Haideți să umplem Cristianul de săculeți, de fapte bune”.



Alexandru Crețu crede că acest proiect personal, „Dar din dar”, poate da naștere unei noi tradiţii la Cristian. „Bucuria celui ce oferă, este mai mare, sau cel puţin egală, cu a celui care primeşte”.



Nu este atât de greu să aduci un zâmbet pe un chip. Unde există idei şi un pic de bunăvoinţă, se nasc faptele bune. Şi pentru că „Dar din dar se face rai”, ar fi frumos să intraţi în joc şi să continuaţi şi amplificaţi simpatica iniţiativă de sărbători.