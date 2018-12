Dansul „Romana” prezentat în „Serbarea de Craciun” de la Muzeul „Casa Mureșenilor”

Descriere foto: Muzeul „Casa Mureșenilor” îi invită pe brașoveni, miercuri, 19 decembrie 2018 la o „Serbare de Craciun”. Cu aceasta ocazie elevi din Brașov vor executa o reprezentație a dansului de societate ROMANA; Sursa: facebook.com/CasaMuresenilorMuzeulImnuluiNational



Muzeul „Casa Mureșenilor” îi invită pe brașoveni, miercuri, 19 decembrie 2018, de la ora 12.00, la sediul din Piața Sfatului, nr. 25, Brașov, la evenimentul „Serbare de Craciun”.



În vremea când ROMANA ieșea în lume, Crăciunul arăta altfel. ROMANA a rămas aceeași...dar dansatorii au întinerit.



În așteptarea Crăciunului, 28 de tineri dansatori, elevii clasei a III-C (prof. înv. Alina Sonca), ai Școlii Gimnaziale nr. 14, Brașov vor executa o reprezentație a dansului de societate ROMANA.



Timp de trei luni de zile aceștia au deprins pașii dansului sub coordonarea instructorului Cristina Rotundu de la Opera Brașov.



Profesorul Iacob Mureşianu a compus în toamna anului 1849, elegantul dans de salon ROMANA, bazat pe motive româneşti. Dansul de coloană ROMANA, adapta sub o formă avansată, figurile coregrafice ale unor jocuri populare româneşti: Ardeleana, Haţegana, jocul bănăţean Pe picior, Învârtita şi Braşoveanca.



Bucuria, dansul și cântecul vor umple sălile Muzeului „Casa Mureșenilor”.



Sub coordonarea dirijorului prof. înv. primar Camelia Epure, Corul de Copii Corona Melos – Brașov, elevii clasei a III-a ai Liceului de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov vor susține un program muzical de colinde tradiționale.



La finalul evenimentului vor fi acordate diplome de absolvire participanților cursului de dans de societate ROMANA.