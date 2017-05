Daniel Diaconu la Mix Actual

"Mi-am propus să ajung primar în urmă cu cinci ani, când am și intrat în politică. Și în Consiliul local. Nu l-am scăpat din ochi pe Adrian Veștea și, da, l-am luat de exemplu." - Daniel Diaconu, candidatul Alianței Râșnovul Tău, la Mix Actual."De ce am făcut-o? Pentru că am avut o cumpănă de viață din cauza unei operații importante. Părinții mei, foști muncitori la Fabrica de scule din Râșnov, sunt cei mai înfocați suporteri ai mei. Hotărârea de a intra în foc am luat-o cu soția mea, care m-a susținut mereu. Știe ce riscă și nu a stat nici o clipă pe gânduri. Și nu în ultimul rând am intrat în politicâ pentru cei doi copii ai mei, o fetiță de zece ani și un băiețel de cinci. Nu sunt supărat pe cei care mă denigrează, nu mă interesează. Și nici pe cei care au sărit din barca alianței pentru a face alte jocuri. Dacă vor sta la " ia-mă nene" după ce ajung primar, îi iau înapoi. Orice râșnovean care vrea să ni se alăture e binevenit și necesar", spune tânărul manager pentru care s-au unit la Râșnov să-l susțină cinci formațiuni politice.Înainte de vizita de luni a președintelui Iohanis, la Râșnov va fi pelerinaj de miniștri: ministrul Tineretului, ministrul Muncii și ministrul Culturii vin să se întâlnească cu oamenii. Și să le spună că se pot baza pe ei!Iar dacă președintele Veștea ne dă lista cu proiecte de continuat, să fie sigur că ele sunt pe mâini bune!