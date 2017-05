Dana Lupșa, la Mix Actual

Vorbim din ce în ce mai mult despre sănătatea "ce-i mai bună decât toate"... Și totuși, unul din patru copii este astăzi obez.Pentru cei crescuți la vremea când se spunea "mănâncă, mamă, cu pâine, să te saturi!" sau "e cuminte cine papă tot din farfurie" e greu de înțeles.Așa că, dăm vina pe orice și oricine. Mai puțin pe noi."Mens sana in corpore sano", spunea latinul cu mii de ani in urma. Dictonul nu a fost uitat. Doar că se aplică din ce în ce mai puțin.Vrem siluete de fotomodel și alimentație de plugari (bunicii mâncau pită cu slană, dar munceau la câmp, nu la calculator!).Ne scutim copiii de sport (că le strică media!) și facem mișcare doar la campionate ...virtuale!Bulimia si anorexia fac ravagii printre adolescente.In prezent educatia pentru sanatate este oferita ca disciplina optionala in scoli. Parintii au ales: doar 6 % dintre copii sunt inscrisi la aceasta optionala. Ceilalți au ales ca matematica, informatica sau engleza, suplimentand pregatirea pe aceste domenii.La vremuri extrem de competitive, asa intelegem sa investim in educatia si sansa pentru viitor a copiilor nostri.Bombardată de angoasele mămicilor de la Happy moms, presedinta Dana Lupșa a pasat mingea acolo unde chiar se poate schimba ceva: la legislativ. Și-a unit efortul cu deputata Roxana Mânzatu și au dat strigare celor care pot pune umărul, efortul și competența la demers.Dana Lupșa la Mix Actual.