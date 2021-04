Dan Dinu lansează albumul ”România Sălbatică”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului.

Publicul vizitator poate primi informații despre album miercuri, 28 aprilie, fie la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, între orele 13:00 – 20.00, fie pe paginile oficiale de Facebook: Muzeul de Etnografie Brașov și România Sălbatică. Autorul demersului, Dan Dinu, va prezenta albumul care face parte din cel mai mare proiect de fotografie și film dedicat biodiversității de la noi din țară, realizat aproape în totalitate prin voluntariat. În urmă cu 11 ani, fotograful Dan Dinu începea munca la un proiect inedit, numit ”România Sălbatică”.







Pe tot parcursul proiectului, Dan Dinu a fotografiat 28 de arii naturale protejate importante (parcuri naționale, parcuri naturale, geoparcuri și rezervații ale biosferei), în cadrul a 90 de deplasări, totalizând peste 450 de zile petrecute în teren. „Am schimbat trei aparate de fotografiat, trei mașini cu care am făcut peste 45.000 de kilometri de-a lungul și de-a latul țării, am străbătut sute de kilometri pe jos, am văzut aproape toți munții de la noi, am umblat prin cele mai sălbatice locuri, am descoperit cele mai enigmatice animale și am cunoscut zeci de oameni dedicați protejării naturii. Cel mai important lucru este însă că, în tot acest timp, am închegat o comunitate de oameni faini care ne ajută să ducem mai departe mesajul întregului proiect”, adaugă Dan Dinu.





Cele peste 250 de pagini de imagini și informații despre natura din România invită publicul într-o călătorie în care va descoperi frumusețea și diversitatea biologică din țara noastră. Cum întregul scop al proiectului este unul educativ, o mare parte din tirajul albumului va fi donată către aproximativ 500 de biblioteci publice și școli.





O altă componentă importantă a proiectului este cea de film documentar, dezvoltată împreună cu videograful Cosmin Dumitrache. În 2018, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache au început lucrul la filmul documentar ”România Sălbatică” prin care se prezintă fauna și flora țării noastre într-un mod inedit, urmând ca filmul să fie lansat în vara acestui an.