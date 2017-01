Dacă e 21 ianuarie, este „Ziua îmbrăţişărilor”!

Descriere foto: Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor; Sursa foto: imparte.ro



Un gest simplu şi cald. O îmbrăţişare aduce sănătate, spun psihologii, aşa că cineva s-a gândit să inventeze o sărbătoare într-o perioadă pe care, în general toţi au considerat-o deprimantă.



Sărbătoarea îmbrăţişărilor, instituită în anul 1986 de catre un pastor din statul american Michigan, a fost plasată în perioada dintre Crăciun şi Sfântul Valentin, Ziua Îndrăgostiţilor, atunci când oamenii tind să-şi piardă buna stare de spirit. De aceea, această pe atunci „Zi Naţională a Îmbrăţişărilor”încuraja din start familiile, prietenii sau chiar necunoscuţii să nu se simtă stingheriţi să-şi arate sentimentele în public şi să se îmbrăţişeze.



Începutul a fost greu, pentru că după, ideea a prins tot mai mult. În scurt timp, sărbătoarea a devenit populară nu doar între americani.



S-a răspândit în multe ţări din lume. Şi din „Zi Naţională a Îmbrăţişărilor”, 21 ianuarie, a devenit pe întreg mapamondul „Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor”!



Beneficiile acestui simplu gest au fost mereu dovedite.



O îmbrăţişare aduce sănătate, îmbunătăţeşte relaţiile şi înlătură tensiunile, şterge graniţele materiale şi atinge sufletele, dă energie şi un sentiment de siguranţă.



Studiile au arătat cum contactul uman este esenţial pentru dezvoltarea sănătoasă socială, fizică şi psihică. Şi s-a dovedit ştiinţific că îmbrăţişările schimbă metabolismul şi întăresc sistemului imunitar, fiind un medicament universal.



O îmbrăţişare de doar 20 de secunde acţionează ca un bun tonic, creşte nivelul hormonului dragostei (care este răspunzător de starea de bine) şi scade nivelul hormonului stresului.



Copiii care sunt ţinuţi în braţe sau îmbrăţişaţi plâng mai puţin şi sunt mai liniştiţi pentru că se simt în siguranţă, iau în greutate mai repede şi devin mai sociabili când sunt mari. Bebeluşii care sunt îmbrăţişaţi frecvent se dezvoltă mult mai bine decât cei care sunt atinşi de părinţii lor mai rar.



Adulţilor îmbrăţişarea le ameliorează depresia, le scade stresul, le reduce tensiunea arterială şi le protejează inima. O îmbrăţişare afectuoasă le dă încredere şi speranţă, îi face să gândească pozitiv, să se simtă mai tineri, mai veseli şi mai încrezători.



Aşadar, îmbrăţişaţi-i pe cei dragi des şi apăsat, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!



Se spune că pentru a îi fi mai bine un om are nevoie de cel puțin șapte îmbrățișări pe zi, îmbrățișări spontane și mângâietoare, îmbrățișări lungi și reconfortante, îmbrățișări pline de iubire pentru a ne simți cu adevărat fericiți și a învăța să dăruim.



Însă conceptul de „Zi Internaţională a Îmbrăţişărilor” nu s-a oprit aici, ci a atins o nouă abordare!



Mişcarea numită „Free Hugs”, menită să înveselească viaţă oamenilor oferindu-le străinilor o îmbrăţişare, a fost iniţiată în 2004 de către un australian şi a devenit cunoscută internaţional datorită promovarii pe internet .



Iniţiatorul campaniei ce a debutat în 2004 este un australian cunoscut sub pseudonimul „Juann Mann”, care a primit o îmbrăţişare de la un străin într-un moment de deznădejde şi a hotărât să împartă acest cadou şi altora. Primul eveniment „Free Hugs” a avut loc la Sydney, în 2004.



Oricine vrea să facă un gest altruist, care poate înveseli un străin, este invitat să participe la campaniile de îmbrăţişări gratuite ce au loc simultan în toată lumea. Dar un rol foarte important îl are şi răspândirea detaliilor despre „Free Hugs”.



Cele mai multe grupuri ce organizeză campanii de îmbrăţişări folosesc Facebook şi alte reţele sociale pentru a convinge cât mai mulţi oameni să participe sau pur şi simplu să accepte pentru câteva momente o îmbrăţisare de la un strain.



Potrivit concepţiei occidentale, îmbrăţişarea este un gest foarte obişnuit, americanii se îmbrăţişează şi dacă nu se cunosc, iar pentru francezi aproape că face parte din salut. Dar nu în toate culturile îmbrăţişarea are aceste semnificaţii.



Potrivit mişcării „Free Hugs”, în această zi, oricine poate îmbrăţişa chiar şi persoane necunoscute.



Aşadar, dacă vă ia cineva în braţe astăzi, aşa pur şi simplu, să nu vă speriaţi şi nici să nu vă miraţi prea tare. Înseamnă că iniţatorul gestului a fost cucrit de ideea campaniei de pe internet „Free Hugs”.



Aduceţi-vă aminte că 21 ianuarie e „Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor”. Astăzi în lumea întreagă, este marcată această sărbătoare cel puţin neobişnuită şi un pic non-conformistă.





Psihologii explică existenţa unei astfel de sărbători prin faptul că oamenii au nevoie întotdeauna de afecţiune, siguranţă, dragoste şi confort sufletesc.



În timpul unei îmbrăţişări prieteneşti, oamenii fac schimb de căldură sufletească.



Aşa că în viaţa de zi cu zi nu fiţi zgârciţi când vine vorba de acest gest. Iar astăzi mai mult ca oricând profitaţi din plin şi sărbătoriţi „Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor”.