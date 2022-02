Cybex: Definiția confortului, siguranței și a manevrabilități îmbinate cu splendoare

Cunoscută în special pentru scaunul auto pentru copii Aton, marca germană Cybex de cărucioare câştigă din ce în ce mai mulţi părinţi în întreaga lume.



În prezent au o gamă extrem de diversificată de modele de la cele cu mai multe roţi funcţionale sau pe trei roţi şi cinci grupe de modele: Agis, Eternis, Balios, Iris şi Priam care este emblematic pentru Cybex.



Printre acestea, se evidenţiază linia Cybex Design, o linie premium realizată în colaborare cu diverse celebrităţi sau personalităţi din lumea modei.







Linia Priam





Cărucioarele din gama Priam sunt multifuncţionale, se pot manevra cu o singură mână, au scaun reversibil, suspensii pe toate roțile şi copertină extensibilă.



Ultima apariţie din categoria Priam este cea cu baterii, adică modelul E-Priam cu Smart Assist. Acesta oferă forţă suplimentară la împingerea căruciorului la deal sau pe teren accidentat, precum şi asistenţă inteligentă pentru încetinirea la coborâre.



Priam este compatibil cu scaunele Cybex Aton Q şi Cloud Q şi chiar are şi un accesoriu de schi cu care se pot înlocui roțile din faţă pentru a obţine ceva asemănător unui snowmobil.



Şi, dacă tot suntem la Priam, trebuie să amintim fratele mai mic al acestuia, Mios care are plasă pe spătar şi pe suportul pentru picioare pentru a preveni supraîncălzirea.



În zilele mai reci, se poate adăuga o pernă călduroasă. Căruciorul se poate închide cu o singură mână într-o poziţie stabilă de sine stătătoare, are baldachin extensibil, scaun reversibil, înclinare cu o mână şi suspensii pe toate roțile. Include husa de ploaie, bara de protecţie şi adaptoare pentru scaunele Cybex şi GB.







Linia Agis





Aici regăsim modelul Agis M Air 3, un cărucior cu trei roţi cu mâner reglabil pe înălţime, pliere în două trepte şi ham fără refiletare exact ca cele de la scaunele auto. Există şi varianta pe patru roţi numită Agis M Air 4.







Linia Eternis





Este asemănătoare cu Agis, cu diferenţa că are roţi mai mari. Şi aici regăsim varianta cu trei roţi (Eternis M3), dar şi pe cea cu patru roţi (Eternis M4).







Linia Balios





Balios M este similar cu Eternis, dar vine în plus cu scaunul reversibil şi detaşabil.







Alte detalii despre Cybex





Firma germană Cybex este producător de top pentru accesoriile de lux pentru copii şi acoperă tot ce ar putea fi necesar: scaune de maşină, cărucioare şi chiar şi mobilier.



Marca are o gamă diversificată de modele care se pot împărţi în categoria argint, aur sau platină. Vom menţiona că Priam este ferm poziţionat în categoria Platinum şi nu ar trebui să ne mire că aici există şi linia specială de design realizată în colaborare cu celebrităţi şi designeri de renume.



Marele avantaj al linie Priam este că oferă un sistem elegant de călătorie 3 în 1, convertibil, care se poate extinde odată cu creșterea micuțului şi, datorită unui accesoriu de schi, se poate folosi chiar şi pe zăpadă.







Ce ar trebui ştiut despre linia Cybex Priam





Este un cărucior uşor de personalizat care se poate folosi de la naştere şi până la vârsta de patru ani sau greutatea maximă de 17 kg. Roţile de cauciuc cu suspensie şi cadrul robust, au fost special proiectate pentru a face faţă drumurilor denivelate.



Cadrul acestui cărucior cântăreşte 8.3 kg şi este disponibil într-o gamă diferenţiată de culori: negru, crom cu detalii negre sau maro, roz sau auriu. Greutatea totală a căruciorului variază în funcție de scaun, roţi şi accesorii şi poate ajunge între 11 şi 13.5 kg.



Căruciorul permite alegerea unor roți mai mici care se potrivesc pentru toate tipurile de teren, sau pentru cele mari recomandate pentru of-road. De asemenea, se poate opta pentru pătuţ Lite sau LUX, scaun LUX Lite căptuşit, toate fiind disponibile în 17 variante de culori şi design.



Scaunul căruciorului Priam este proiectat să ajungă la înălţime medie a unei mese, adică la 80 cm. De asemenea, include un baldachin SPF 50+, un buzunar pentru telefon şi chei şi un coş de cumpărături are se poate plia.







Preţ pentru cărucioarele Cybex





Preţul unui cărucior Cybex variază în funcţie de cadrul şi accesoriile alese care se pot lua separat. Chiar dacă preţul pare mare, nu trebuie uitat că acesta este un sistem de călătorie de care părinţii se pot folosi până la vârsta de 4 ani. Prin urmare, pe termen lung, este o investiţie inteligentă.



Merită menţionat că marca Silver Cross preferată de familia regală, rivalizează cu Cybex pentru stil, confort şi statut. Modele Silver Cross au un design mai clasic decât Cybex Priam, dar nu au elementele de lux cum ar fi pielea de calitate, căptuşeala sau materialele moi. De asemenea, nu deţin linia design care diferenţiază marca Cybex.