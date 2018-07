Cursuri gratuite pentru manageri

Peste 500 de persoane din Regiunea Centru vor beneficia in urmatoarea perioada de cursuri gratuite de competente antreprenoriale.



Cursurile sunt dedicate managerilor si angajatilor din domeniul resurselor umane, care dorersc sa isi dezvolte afacerea, sa obtina rezultate financiare mai bune si sa isi imbunateasca performanetele la locul de munca.



Obiectivul general al proiectului "HR Center" este de a furniza servicii de formare profeionala si asistenta specializata, pentru elaborarea unor planificari strategice pe termen lung.



Beneficiarii sunt antreprenorii si managerii interesati de astfel de cursuri, din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.



Proiectul este confinantat din Fondul European, prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 3 si are o valoare totala

de 4,5 milioane de lei, din care 640.000 sunt alocati de la bugetul national.



Beneficiarul proiectului este Aleron, o firma cu traditie in furnizarea de servicii si consultanta pentru companii.



Durata de realizare a acestui proiect este de un an de zile.



Proiectul va oferi consultanta strategica unui numar de 60 de companii din domeniile finaciar, marketing si promovare, dezvoltare informatica si comunicare online.