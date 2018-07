Cupa ZIZIN, ediția a VI-a, concurs cu drone și elicoptere radiocomandate, la Sânpetru

Descriere foto: Pe Aerodromul Sânpetru-Brașov are loc în 7 și 8 iulie 2018, Cupa ZIZIN, ediția a VI-a, concursul anual de Drone Racing și elicoptere radiocomandate; Sursa: facebook.com/Cupa-ZIZIN



Aeroclubul Braşov „Iosif Șilimon”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Brașov, organizează concursul anual de Drone Racing și elicoptere radiocomandate, „Cupa ZIZIN”, ediția a VI-a, eveniment ce se va desfăşura sâmbătă și duminică (7 iulie - 8 iulie 2018), la Aerodromul Sânpetru.



Devenit deja un concurs de tradiție, Cupa ZIZIN este unicul eveniment din România, care adună laolaltă atât pasionații de Drone Racing cât și pe cei de elicoptere radiocomandate outdoor.



Manifestare este un prilej de întâlnire a pasionaților de elicoptere radiocomandate din țară, iar pentru public, un veritabil spectacol la înălțime.



În cadrul competiției se vor prezenta atât zbouri de plăcere, cât și zboruri efectuate în cadrul unui program aerian complex, respectând regulamentul în vigoare.



Pe lângă concursul de pilotaj, aparatele de zbor înscrise în competiție vor fi evaluate și din punct de vedere al design-ului, de către o comisie de specialitate. Cele mai frumoase dintre ele vor fi premiate.



Cei mai buni piloți vor participa la concursul de pilotaj, dar şi la cel de frumusețe. Pe tot parcursul evenimentului, concurenții vor prezenta publicului machetele lor de zbor în sesiuni individuale de discuții. Pentru concurenții și participanții la eveniment se vor acorda cupe, medalii, diplome și, evident, premii consistente în produse specifice aeromodelismului.



Concursul se va desfăşura pe două secţiuni: „Îndemânare şi pricepere la pilotaj”, respectiv, „Concurs de frumuseţe a elicopterelor înscrise în concurs”.





Cupa Zizin s-a dezvoltat de la ediție la ediție. În 2016, organizatorii au decis să răspundă unui trend actual și au creat o nouă categorie de concurs, cea dedicată dronelor de curse. În prezent, competiția menționată este unicul eveniment din România care adună laolaltă atât pasionații de drone racing cât și pe cei de elicoptere radiocomandate outdoor.



„Pentru concurenți este un joc al minții. Drone racing-ul este cu mult diferit de pilotarea dronelor obișnuite. Schemele sunt mult mai complexe, iar pilotarea lor are loc la o viteză foarte mare. Concurenții din această categorie sunt echipați cu ochelari FPV (first-person-view) ce le vor da senzația că se află în interiorul dronei.



Pentru a menține siguranța participanților și a publicului, zona de concurs va fi delimitată” a declarat Vasile-Petre Pop, profesor organizator și instructor de aeromodelism la Palatul Copiilor Brașov.



„Pentru mulți dintre participanți, nu este un simplu hobby. Au studiat mult și și-au proiectat singuri aparatele de zbor. Acum vor efectua acrobații cu elicopterele și dronele lor. Putem fi cu toții de acord că orice comandă greșită poate duce la pierderea aparatului”, a relatat secretarul competiției, Adrian Ștefănuță.



„Cu multă bucurie vă lansăm invitația de a ne fi alături la cea de-a VI-a ediție a Cupei ZIZIN. Așa cum am promis încă de la prima ediție, iată că am reușit să facem din acest concurs unul de tradiție pentru comunitatea brașoveană, dar și pentru cei pasionați de fenomenul drone racing-ului și elicopterelor radiocomandate outdoor. Nu avem nici cea mai mică îndoială că și în acest an spectacolul aerian va fi garantat și că le vom putea oferi celor prezenți o experiență inedită, dar și o perspectivă asupra sportului viitorului” a explicat Vasile-Petre Pop, profesor organizator și instructor de aeromodelism la Palatul Copiilor Brașov.



Aparatele de zbor, înscrise în concurs, sunt definite în conformitate cu regulamentul Federației Aeronautice Internaționale, în vigoare.





Programul evenimentului „Cupa ZIZIN”, ediția a VI-a:



Cupa ZIZIN se desfășoară la Aerodromul din Sânpetru, strada Preventoriului nr. 1, conform următorului program:



Sâmbătă, 7 iulie 2018:



09.00 – 10.00 Deschiderea Ediției a VI-a

10.00 – 12.00 Înscriere și ședință tehnică

12.00 – 15.00 Categoria Drone Racing: setări și antrenamente

15.00 – 19.00 Categoria Drone Racing: concurs

19.00 – 20.00 Categoria Drone Racing: procesare rezultate și festivitate de premiere



Duminică, 8 iulie 2018:



09.00 – 11.00 Categoria Heli: setări și antrenamente

11.00 – 15.00 Categoria Heli: concurs

15.00 – 16.00 Categoria Heli: procesare rezultate și festivitate de premiere