Cupa Germaniei va avea o câștigătoare surpriză! Cine e favorită dintre Freiburg și RB Leipzig?

Înființată în urmă cu 84 de ani, a doua competiție internă ca importanță din Germania își va alege o nouă câștigătoare, în data de 21 mai. Finalistele sunt două echipe care n-au mai cucerit niciodată trofeul, astfel că oricine va reuși să iasă victorioasă din această confruntare le va face suporterilor o surpriză de neuitat. Este vorba despre formațiile SC Freiburg și RB Leipzig.



Duelul se anunță a fi unul pasionant, având în vedere că cele două echipe sunt rivale directe și în lupta pentru calificarea în grupele UEFA Champions League. La fel ca în campionat, și în finala Cupei favorită este RB Leipzig. Trupa lui Tedesco este recomandată atât de ceea ce a demonstrat în ultimii ani, când a reușit să impresioneze inclusiv în Liga Campionilor, cât și de bugetul uriaș pe care îl are, comparativ cu Freiburg.







Cine câștigă Cupa Germaniei intră direct în istorie







Domenico Tedesco este antrenorul lui RB Leipzig, iar tehnicianul de origine italiană care le-a mai antrenat și pe Schalke 04 și Spartak Moscova face o treabă excelentă. Leipzig este pe cale să se califice din nou în UEFA Champions League și speră chiar la o clasare pe locul 2 în Bundesliga, după coloșii Bayern Munchen și Borussia Dortmund. Leipzig are a doua cea mai bună apărare din campionat, după cea a campioanei Bayern, iar siguranța fundașilor Simakan, Orban sau Halstenberg reprezintă un argument și pentru succesul în finala Cupei Germaniei.



Nici pe plan ofensiv nu stau rău cei de la Leipzig, care se bazează pe Forsberg, Poulsen și talentatul francez Nkunku, dorit de toate formațiile cu nume din Europa. În plus, Leipzig are și alte soluții, precum Dani Olmo, Andre Silva sau Szoboszlai, care pot oricând să aducă un plus de fantezie în jocul formației lui Tedesco.



De cealaltă parte, Christian Streich este antrenorul lui SC Freiburg, formația surpriză a acestui sezon de Bundesliga. Pentur a ajunge în finala de pe Olympiastadion, Freiburg a eliminat-o în semifinale pe Hamburg SV. Echipa lui Streich nu se bazează pe la fel de multe vedete precum Leipzig, însă forța grupului și calitatea defensivei sunt principalele argumente pentru care poate produce surpriza în finală.



Remarcabil este faptul că una dintre cele două echipe va câștiga în premieră trofeul. RB Leipzig a fost finalistă în 2019 și 2021, însă a pierdut de fiecare dată. Bayern Munchen a câștigat în 2019 cu 3-0, în vreme ce în 2021 finala a fost câștigată Borussia Dortmund cu 4-1, după dublele lui Jadon Sancho și Erling Haaland, doi dintre cei mai importanți jucători din Europa, în prezent. De cealaltă parte, Freiburg nu a jucat nici măcar o finală, de-a lungul istoriei, astfel că această oportunitate este una cu adevărat specială pentru fanii echipei.



Cele mai bune cote pentru pariurile sportive pe finala Cupei Germaniei o indică drept favorită certă pe RB Leipzig. Echipa lui Tedesco are o cotă de 1,87 să câștige finala încă din primele 90 de minute, în vreme ce succesul lui Freiburg este cotat cu 4,33. Alege-ți și tu favorita și profită de inspirația ta!



Sursa foto: Pixabay.com