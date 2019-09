„Cupa Corona” la scrimă a devenit competiţie internaţională

Descriere foto: Peste 300 de sportivi participă la ediţia 2019 a concursului, „Cupa Corona” la scrimă, care din acest an a devenit competiţie internaţională; Sursa: bzb.ro



Zilele acestea, clubul Corona Braşov organizează a treia ediţie a „Cupei Corona” la scrimă, competiţie care din acest an a devenit internaţională, prin participarea sportivilor din Bugaria, Ucraina şi Republica Moldova.



„Faptul că această competiţie adună de la an la an mulţi sportivi copii şi juniori la Braşov nu face altceva decât să demonstreze că facem treabă bună aici. De altfel, sunt convins că prestaţia foarte bună a sportivilor noştri la competiţiile internaţionale a atras atenţia asupra noastră într-o notă pozitivă şi implicit a adus la Braşov acum şi sportivi din alte ţări. Ne mândrim cu faptul că această secţie de la Corona creşte foarte frumos şi aduce rezultate din ce în ce mai bune atât intern cât şi internaţional. Avem sportivi buni, avem antrenori buni, şi în mod sigur vom avea rezultate din ce în ce mai bune”, a spus Liviu Dragomir, preşedintele clubului Corona Braşov.





În primele două zile, în concursul de sabie, al „Cupei Corona”, sportivii antrenaţi de Mircea Manciuc şi Lucan Goiceai au obţinut următoarele rezultate:



U11 masculin, Loc 1 - Luca Mărginean, Loc 6 - Noah Manea;



U13 feminin, Loc 1 - Adelina Butum, Loc 7 - Teodora Dascălu;



U15 masculin, Loc 5 - Paul Ionescu, Loc 6 - Eduard Dascăl, Loc 7 - Matei Dediu, Loc 8 - Tudor Moise;



U15 feminin, Loc 1 - Adelina Butum;



U13 masculin, Loc 2 - Tudor Moise, Loc 3 - Albert Dinicu, Loc 3 - Matei Dediu, Loc 6 - Tudor Samoilă, Loc 7 - Noah Manea, Loc 9 - Luca Mărginean, Loc 11- Andrei Cazan, Loc12- Stephan Panfilov;



U11 feminin, Loc 5 - Alexia Spiridon, Loc 7 - Ştefania Teanc.







Competiţia continuă până sâmbătă, 7 septembrie 2019, cu întrecerile de la floretă, disputate până joi, respectiv spadă, programate vineri şi sâmbătă. Concursul începe în fiecare zi dimineaţa de la ora 9.00 şi până în jur de ora 16.30.





În altă ordine de idei, sâmbătă, tot în sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 19 se va desfăşura şi Campionatul Naţional al Veteranilor, competiţie care va reuni la start peste 100 de sportivi din ţară precum şi sportivi veterani din Bulgaria.