Cupa Continentală la hochei pe gheață, din nou la Patinoarul „Olimpic”

Descriere foto: Sursa: DigiSport

Corona Brașov a obținut organizarea la Patinoarul „Olimpic” a grupei C din turul al doilea al Cupei Continentale de hochei pe gheață.



Din această serie mai fac parte campioana Ungariei și a Ligii Mol și noua campioană din Spania. A patra echipă va fi câștigătoarea grupei A.



Meciurile din grupa C vor avea loc în perioada 20-22 octombrie. Formația care va termina pe prima poziție va avansa în grupa E a turului al treilea, care va avea loc în Italia.



Patinoarul „Olimpic” a găzduit și în sezonul 2014-2015 grupa C din turul secund al Cupei Continentale. Atunci, Corona Brașov s-a duelat cu echipe din Letonia, Ungaria și Polonia.