Cupa „100 ROMÂNIA” la schi alpin, pe Pârtia Lupului din Poiană

Descriere foto: În an centenar Cupa Corona poartă numele Cupa 100 ROMÂNIA; Sursa: bzb.ro



Clubul Corona îşi continuă investiţia în sportivi la nivel de copii şi juniori, astfel că, în zilele de 30 şi 31 ianuarie 2018, pe Pârtia Lupului din Poiana Braşov se desfășoară „Cupa 100 ROMÂNIA” la schi alpin, competiţie dedicată categoriilor U12 ani, U14 ani, respectiv U16 ani, care concureză la probele de slalom şi slalom uriaş.



La juniori, sportivii se întrec doar în proba de slalom.



Festivitatea de premiere a competiţiei va avea loc miercuri, 31 ianuarie 2018, de la ora 15.00.



„Susţinem mult secţia de schi şi formarea de tineri schiori. Întrecerea este o continuare a Cupei Corona, pe care o organizăm an de an. Aflându-ne în an centenar am hotărât ca întrecerea să poarte numele Cupa 100 ROMÂNIA. Este o continuare a Cupei Corona, pe care o organizăm an de an. Vor fi prezenţi peste 100 de sportivi, de la 16 cluburi. Ne dorim să promovăm această competiţie pentru că suntem principalul club din România la nivelul schiului alpin şi vrem să avem continuitate şi să arătăm că susţinem acest sport”, a spus Liviu Dragomir.