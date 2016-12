Cum vor lucra marile magazine din Braşov de Sărbătoarea Crăciunului

Descriere foto: Program de Sărbători; Sursa: bzb.ro



În prima zi de Crăciun, hypermarketurile, supermarketurile şi magazinele mari din Braşov vor fi închise. În a doua zi de Crăciun, majoritatea vor avea program scurt.



În prima zi de Crăciun hypermarketurile şi supermarketurile vor fi închise. În Ajun de Crăciun, însă, ca în fiecare an, acestea vor funcţiona după un program special, astfel încât şi cei care îşi vor face cumpărăturile pe ultima sută de metri să poată realiza acest lucru, dar numai până la anumite ore.



De exemplu, Metro şi Metro Punct vor fi deschise în ajun până la ora 16.00, iar în 26 decembrie se vor redeschide în intervalul 8.00 – 16.00.



Selgros va fi deschis până la ora 18.00, în Ajun de Crăciun. În 25 decembrie va fi închis, iar luni, programul va fi între 7.00 – 22.00.



Magazinele Profi vor fi şi ele închise în prima zi de Crăciun, dar până în Ajun au program prelungit. Până în 23 decembrie, inclusiv, magazinele Profi City vor fi deschise până la ora 24.00. În 24 decembrie programul se va încheia la ora 19.00, iar în 26 decembrie, programul va fi între 10.00 – 19.00.



Magazinele Profi Loco vor fi deschise până în Ajun de Crăciun până la ora 23.00. În 24 decembrie, magazinele se vor închide la ora 18.00. În 26 decembrie, vor fi deschise între 10.00 – 19.00.



Magazinele Profi Nonstop îşi păstrează programul până în Ajunul Crăciunului, când acestea se vor închide la ora 20.00. În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, programul va fi între 10.00 şi 19.00.



La Auchan este program prelungit, până la ora 24.00, până în 23 decembrie, inclusiv. În 24 decembrie, va fi deschis până la ora 18.00, iar în prima zi de Crăciun, angajaţii vor fi liberi. Se vor reîntoarce la muncă în 26 decembrie şi vor lucra în intervalul 10.00 – 22.00.



Hypermarketul Carrefour are şi el program prelungit până în 23 decembrie, până la ora 24.00. În Ajun de Crăciun, programul este între 8.00 – 19.00. În 25 decembrie va fi închis.



Magazinele Carrefour Expers, din cartiere vor avea program până vineri, inclusiv, între orele 7.00 – 22.00. Sâmbătă, magazinele se vor închide la ora 21.00, iar duminică va fi închis.



Marketurile Carrefour au program până la ora 23.00 până vineri, inclusiv. În 24 decembrie, programul se va încheia la ora 18.00, iar în 25 decembrie va fi închis.



La Kaufland, va fi deschis până la miezul nopţii până în 23 decembrie, inclusiv. În 24 decembrie se va închide la ora 18.00, iar duminică va fi închis. Luni va fi program între orele 9.00 – 15.00.



La Coresi Shopping Resort în ajun, pe 24 decembrie, va fi deschis între orele 10.00 – 18.00. Pe 25 decembrie va fi închis, urmând ca activitatea să se reia pe 26 decembrie, între orele 10.00 – 22.00.



Cinema One și Hangar One vor funcționa în schimb după un program special: pe 24 decembrie, deschis între orele 10.00 – 17.00. Pe 25 decembrie, va fi deschis între orele 14.00 – 00.00, urmând ca apoi, pe 26 decembrie să fie program între orele 10.00 – 00.00.





Sursa: bzb.ro