Începutul noului an școlar este momentul mult așteptat de copiii care abia așteaptă să se vadă cu colegii lor și să le povestească despre toate aventurile lor de peste vară. Părinții, pe de altă parte, văd începutul anului școlar ca o cheltuială în plus și uneori nemotivată, deoarece trebuie să investească iar în rechizite, ghiozdane, haine noi pentru școală sau uniforme și manuale. Dar având în vedere că educația cere investiție, trebuie să ne orientăm spre produse de calitate și inovative care ne stimulează copiii. Planificarea este cheia unui început de an școlar fără stres. Sunt multe produse pe care le puteți cumpăra din timp deoarece acestea nu își pierd nici valoarea și nici nu se strică. Caietele, pixurile, culorile, stilou, cerneală și alte rechizite le puteți cumpăra chiar cu câteva luni înainte. Trebuie să țineți cont și de trendurile în materie de desene animate sau super-eroi preferați. Chiar dacă rechizitele pantetate sunt mai scumpe, copilul va fi mai atras să le folosească. Și ghiozdanul poate fi cumpărat cu ceva timp înainte, atâta timp cât luați unul de calitate cu batere ajustabile, ca să poată fi purtat și în cazul în care copilul crește în timpul anului școlar.Totuși, dacă copilul dumneavoastră este în clasele primare nu este o idee foarte bună să îi cumpărați haine din timp, pentru ca efortul financiar la începutul școlii să nu fie prea mare. Deoarece există posibilitatea să îi rămână mici. Puteți însă să economisiți o sumă de bani pe care să o investiți în hainele pentru începutul anului.De asemenea, manualele și caietele alternative este indicat să le cumpărați după ce copilul începe anul școlar. În România manualele și materialul auxiliar didactic care se va folosi la clasă se stabilește în timpul vacanței de vară. Astfel, chiar dacă vi s-a spus la finalul anului că se va folosi un anumit material didactic, există posibilitatea ca acesta să se schimbe în cursul verii. Prin urmare, ar fi indicat să fiți pregătiți cu o sumă de bani și nu cu manuale cumpărate la începutul anului.Și masa este un domeniu în care va trebui să îl planificați. Dacă vorbim de masa pe care o va lua copilul în fiecare zi, este indicat să preparați la începutul săptămânii câte un pachețel pentru fiecare zi. Dar la începutul anului acesta va avea nevie de o gentuță specială pentru pachețel, care să nu împrăștie mirosul sau chiar conținutul prânzului în ghiozdan. Este indicat să investiți într-o geantă de prânz termoizolantă pentru a menține mâncarea la temperatura optimă.Fiecare început de an școlar presupune un efort financiar din partea copiilor. Însă acesta este răsplătit cu note bune și cu ideea că al nostru copil își clădește un viitor sigur.