Cum sa iti aplici o pereche de gene false ca o profesionista?

genele false tip banda pot fi refolosite - curata intotdeauna adezivul care a mai ramas pe ele;

- curata intotdeauna adezivul care a mai ramas pe ele; nu purta genele fals tip banda peste noapte - te poti alege cu diverse probleme la ochi daca nu te demachiezi;

- te poti alege cu diverse probleme la ochi daca nu te demachiezi; genele false tip banda nu se imprumuta niciodata - se pot transmite diverse boli ale ochilor.

Ce femeie moderna nu si-ar dori sa piarda cat mai putin timp in fata oglinzii si totusi sa arate impecabil? Inainte de toate, pentru realizarea oricarui tip de machiaj, genele false au un rol definitoriu si nu numai ca intregesc machiajul, dar ofera privirii profunzime si senzualitate. Indiferent ca iti doresti un look mai dramatic sau natural, cu siguranta o pereche de gene false iti ofera acest lucru. Cu alte cuvinte, timpul de infrumusetare se reduce la jumatate, folosind o pereche de gene false, iar machiajul tau va arata superb, fara sa depui un efort prea mare.Genele false reprezinta un artificiu de frumusete la care poti apela cu incredere si fara de care nu ai obtine un machiaj profesional. Daca nu le-ai folosit niciodata, poate parea la prima vedere destul de dificil de aplicat, insa cu putina indemanare vei realiza un look de efect. Produsele de calitate fac diferenta, asadar nu te increde in produse de acest fel, gasite in orice magazin. De asemenea, investeste intr-un adeziv de calitate si alege o pereche de gene false tip banda pentru primele experimente, pentru ca sunt mult mai usor de aplicat.In acest articol, vei citi despre cum iti poti aplica singura o pereche de gene false si care sunt motivele pentru care ai apela la acest truc de frumusete:Genele false se aplica intotdeauna dupa ce ai realizat machiajul ochilor. Niciodata inainte, pentru ca le poti incarca de produsele pe care urmeaza sa le aplici pe pleoapa. Efectul nu va fi unul pe placul tau.Dezlipeste cu grija banda din cutiuta de gene. Daca iti este mai usor, te poti folosi de o penseta, astfel incat sa isi pastreze forma intacta.Compara lungimea benzii cu lungimea ochiului tau si daca este necesar, taie din exterior 1 - 2 mm, astfel incat sa aiba aceeasi dimensiune.Aplica o cantitate mica de adeziv si lasa sa se usuce cateva secunde, pana cand textura devine usor vascoasa, lipicioasa. Nu aplica prea mult adeziv, in ideea ca va rezista mai mult. Iti vei ingreuna munca, pentru ca lipiciul se va usca mai greu si se va imprastia pe pleoapa.Cu ajutorul unei pensete, se lipesc genele false incepand dinspre partea exterioara a ochiului spre interior, cat mai aproape de baza genelor, astfel incat sa nu te deranjeze la purtare.Dupa ce lipiciul s-a uscat, se aplica pe gene mascara, pentru a uni genele naturale cu cele false.Acum ca stii exact cum ar trebui sa se desfasoare procesul de aplicare si daca iti place sa experimentezi permanent, tine minte acest artificiu la care poti apela de fiecare data cand vrei sa impresionezi. Genele false sunt cea mai buna modalitate prin care iti poti schimba look-ul in doar cateva secunde.Melkior iti pune la dispozitie gene false realizate din par natural sau sintetic, smocuri sau cu banda, realiste sau fanteziste. De asemenea, tu alegi cat de indrazneata vrei sa fii in fiecare zi. Rasfata-te cu cele mai bune produse cosmetice de la Melkior!