Cum sa fii conectat mereu la jocul de poker

Pokerul este, probabil, jocul de noroc cu cea mai furtunoasa dezvoltare in ultimii 20 de ani. Cei putin la nivel online. Incearca sa faci un exercitiu de imaginatie. Stii maxim 5 persoane pana in 40 de ani care sa nu fi jucat, macar pentru distractie, poker, la nivel online sau offline? In epoca Internetului si a distractiilor oferite de jocurile de noroc, este foarte putin probabil. Poate si pentru ca indiferent de statut social, sex sau religie, jocul este la fel pentru toata lumea.







Iar pokerul nu este doar o sursa de distractie. Iti pune la incercare nivelul de concentrare, abilitatea tactica, rabdarea, toate resursele intelectuale si psihologice de care dispui. Pentru multi, poate deveni chiar o sursa stabila de venit. Daca nu ai invatat sa joci poker pana acum, ce mai astepti? Ia primul contact cu acest joc extraordinar si







Stii cum se spune ca inceputul este cel mai greu? Nu prea e valabil si-n cazul pokerului. Daca ai trait intr-o pestera pana acum si nu stii deloc cu ce se “mananca” acest joc, iata cele mai elementare reguli.







Totul incepe atunci cand dealerul imparte fiecarui jucator de la masa cate doua carti, iar doi dintre jucatori preiau atributiile de Blind mic si Blind mare (cei care pun automat bani in joc). Urmeaza trei carti pe masa (flop), pentru ca pe urma sa fie impartita cea de-a patra carte (turn). Ultima carte care este intoarsa se numeste river, iar doi sau mai multi jucatori pot ajunge la “showdown” - atunci cand jucatorii activi trebuie sa-si arate sau sa-si “declare” mainile, castigand cel cu combinatia cea mai buna. Intre toate aceste evenimente sunt admise patru runde de pariuri. Exista si un buton de “dealer” acordat jucatorului care este pozitionat inaintea Blindului mic si Blindului mare. El va fi ultimul “la vorba” odata ce flopul isi va face aparitia. In mod evident, toti jucatorii primesc acest buton, in mod sistematic. Insa importanta acestei pozitii la masa deja intra la capitolul intermediar, iar pana acolo mai ai multe de priceput.







Dar, cum spuneam, sa prinzi elementarul in poker nu este foarte dificil. Oricine are timp si suficienta dorinta de a invata poate sa deprinda bazele acestui joc. Nu-ti face griji daca o sa te incurci de cateva ori la inceput. Pana la urma, doar se spune ca repetitia e mama invataturii. Greu devine atunci cand doresti sa progresezi si te orientezi spre diferite tactici de joc. De-asemenea, partea fizica pare sa fie ignorata de multa lume, insa ea este deosebit de importanta. Chit ca esti la un turneu sau la mese cash, sa stai timp indelungat pe un scaun in fata unui monitor te solicita intens. Sunt aspecte ale jocului pe care deja nu prea mai poate sa ti le dicteze nimeni. Poti sa gasesti indicatii, sa urmezi cursuri, dar deciziile importante sunt luate de tine, in cunostinta de cauza.







Frumusetea pokerului online vine sa rezolve acest aspect ce se poate dovedi negativ, al stresului fizic, mai ales pe termen lung. Cum ar fi sa joci relaxat din pat sau din folotiu? Sau chiar de pe sezlong, la piscina? Aplicatia 888 iti permite sa te joci pe bani reali direct de pe smartphone-ul tau. Ea functioneaza fara erori si este usor de folosit, chiar si de cei care nu sunt “asi” in ale tehnologiei. Aplicatia ofera o mare varietate de functii si jocuri grozave si, poate cel mai important, poate fi descarcata atat pe Android, cat si pe iOS.







Asadar, indiferent ca esti plecat de acasa, nu trebuie sa pierzi turneul acela important la care ti-ai jurat c-o sa te inscrii. Poate de data aceasta e sansa ta, nu ai de unde sa stii daca nu incerci. Sau te asteapta un drum lung si vrei sa faci tot posibilul sa nu te plictisesti. In orice caz, cam trebuie sa incerci aplicatia de la 888, o versiune excelenta pentru telefonul tau.