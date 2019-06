Cum să atragi mai mulți turiști din mediul online pentru pensiunea ta

Potențialul afacerilor din domeniul turistic determină tot mai multe persoane să devină antreprenori în această categorie. Unele persoane renunță la cariere ample în alte domenii și se dedică integral administrării unei unități de cazare, alte persoane abordează turismul strict ca pe o investiție și administrează de la distanță pensiunea, vila turistică, motelul, hotelul sau hostelul, prin prisma angajaților.Județul Brașov este unul dintre cele mai atractive în ceea ce privește potențialul de investiții în turism. Acest lucru este legat de peisajele montane de excepție, dar și de așezarea strategică în zona centrală a țării, cu acces ușor din București, dar și din alte zone din țară cu potențial economic ridicat. În plus, zona Brașovului este vizitată anual de mulți turiști străini, capitol la care se consemnează creșteri constante.Dacă ai decis să investești într-o pensiune, deci o afacere în turism de dimensiune mică sau medie, cel mai probabil cauți metode prin care să atragi mai mulți turiști, pentru că este o piață foarte concurențială. În funcție de localizare (urban - rural) ai putea avea anumite perioade în care este de maximă importanță să ai un grad de ocupare cât mai mare. Spre exemplu, în orașul Brașov unitățile de cazare se bazează în special pe turismul de vară. Cei care au un target în principal turiștii străini (mai ales hostelurile) știu faptul că iarna este o perioadă destul de dificilă pentru afacere, cu puține înoptări consemnate în registre... Iarna este în schimb mult mai bine pentru pensiunile situate în stațiunile turistice. În Predeal , vilele din apropierea pârtiilor se rezervă chiar și cu multe luni înainte.Pentru a crește numărul de turiști ce aleg pensiunea ta, investește rezonabil în promovarea online. Aici ai mai multe abordări posibile și este bine cel puțin la început să te bazezi pe cât mai multe dintre ele. Poți începe rapid cu indexarea unității de cazare pe portalurile de rezervări online - platforme internaționale, dar și naționale. Aici ai avantajul de a avea rezervări chiar și când pensiunea nu este mai deloc cunoscută, dar va trebui să plătești comisioane consistente pentru rezervări, chiar și 25 - 30%! Pe alte website-uri speciaizate poți plăti costuri fixe pentru bannere și alte forme de promovare. Nu uita de bloggerii din turism, care îți pot oferi soluții eficiente de promovare, deși este posibil ca efectul să nu se simtă chiar foarte repede. Pentru vânzări imediate, ai evident la dispoziție și promovarea cost per click pe Google și promovarea plătită pe rețele de socializare precum Facebook.Cel mai bine este însă, în paralel cu toate cele de mai sus, să investești încă de la început într-o prezență online proprie, solidă, pe care o vei consolida permanent. Ai nevoie astfel de un website propriu unde să prezinți unitatea de cazare cu lux de amănunte. Postează cât mai multe fotografii, texte detaliate, poți avea chiar articole stil blog, ce te vor ajuta la optimizarea în motoarele de căutare. Nu face nimic amator, apelează la ajutor profesional de la o companie de web design. Cumpără un domeniu propriu (.ro de preferat sau .com dacă dorești să te dedici în special turiștilor străini) și alege un pachet de găzduire web cât mai stabil și performant - click aici pentru oferte de hosting. Nu ai nevoie probabil de server dedicat, dar trebuie să te asiguri că lucrezi cu o firmă care îți garantează uptime de peste 99,9% din timp, pentru a nu pierde potențiali clienți. Pentru SEO, de asemenea este bine să lucrezi cu specialiști și să investești constant, chiar și sume mici.Fii activ în rețelele de socializare. Activează cât mai multe persoane, inclusiv bloggeri și vlogeri. Lansează concursuri și provocări online, implică-te în evenimente publice, asigură-te că unitatea de cazare este cât mai vizibilă în mediul online. Cu o astfel de strategie, nu te vei baza așa de mult pe preț (vei putea atrage clienții chiar dacă propui prețuri mai mari decât concurența) și vei elimina comisioanele către intermediari.