Cum sa alegi rochia perfecta

Se apropie cu pasi repezi cea mai asteptata perioada din an, Craciunul. Pe langa mesele pline cu bucate alese si pe langa decoratiunile craciunistice din aceasta perioada, noi femeile trebuie sa avem grija si de propria imagine.Asa se face ca prin toate magazinele vedem rochii lungi de seara ieftine , indiferent ca suntem in cautarea unei rochii lejere sau una foarte eleganta, acest lucru ne da mereu batai de cap.Alegerea unui astfel de produs vestimentar se face in functie de cateva criterii.In primul rand trebuie sa ne gandim de ce masura avem nevoie. Chiar daca nu suntem foarte bucuroase trebuie sa luam in calcul si cele trei kilograme acumulate in ultimul timp si asta pentru ca nu ne dorim sa ne impachetam intr-o rochie in care sa aratam ca sugrumate.La fel ar trebui sa procedati si in cazul in care ati slabit mai mult de cand v-ati dorit, trebuie sa fiti foarte atente la masura rochiei fiindca nu va doriti sa arate ca aruncata pe un gard. Asadar mare atentie la masura, pentru ca degeaba modelul este unul frumos, daca nu se potriveste corpului.Apropo de potrivire, atunci cand ne dorim sa achizitionam un produs vestimentar trebuie sa ne gandim si la model. Daca esti foarte dolofana, nu recomand sa iti alegi un model foarte mulat, asa cum nu recomand nici celor slabute rochitele foarte largi.Trebuie tinut cont si de croiala, de fapt cel mai bine este sa va ganditi foarte bine la ce va doriti inainte de a incepe sa cautati.La fel se intampla si in cazul decolteului, nu alegeti o rochie foarte decoltata decat daca aveti un piept care arata impecabil. Nimanui nu i-ar placea sa scoata la vedere un san lasat sau foarte mic. Sau in cazul celor cu pieptul foarte mare, este nevoie de o rochie cu un decolteu cumpatat din care sa nu scape sanii voluptosi. Sau te mai poti ajuta de un sutien care sa ii sustina si sa arati ireprosabil in orice rochie.Daca esti foarte inalta sa nu alegi niciodata un model de rochie foarte scurt. Iti va scoate in evidenta picioarele lungi si nu te vei simti deloc confortabil. De asemenea, daca esti miniona nu cred ca ti s-ar potrivi o rochie lunga cu trena, cred ca o sa iti ia foarte mult din inaltime, vizual vorbind si o sa para ca ai un sac pe tine.Si daca esti si micuta si foarte slabuta nu incerca sa te impopotonezi prea mult, parerea mea este ca o rochita simpla te va ajuta mai mult decat orice alt articol vestimentar super complicat.Culoarea si croiul rochiei trebuie alese dupa dress code-ul evenimentului la care vei participa. Daca nu este impusa nici o regula in acest sens, nu incerca sa pari cea mai cea, s-ar putea sa te trezesti intr-o sala plina cu femei imbracate casual iar tu sa fii imbracata de gala si cu siguranta vei fi in centrul atentiei, si nu cred ca iti doresti asta.Apropo de culoare, alege totdeauna culori frumoase, care sa nu iasa in evidenta foarte mult si care sa te avantajeze. Daca nu esti sigura de alegerile tale poti sa intrebi o prietena ca sa te lamuresti.In orice caz daca iti cauti o rochie sau orice alta tinuta, sa stii ca pe NEER gasesti cam tot ce iti doresti indiferent ca vorbim de haine pentru femei, copii sau barbati.