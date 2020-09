Cum să alegi cel mai potrivit terminal dintre Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ și Samsung Galaxy S20 Ultra?

Dacă ai în plan să investești într-un nou telefon din seria S20 anul acesta, iată un ghid complet care să te ajute să iei cea mai bună decizie.



Prețuri



La fel ca pretutindeni în lume, prețurile telefoanelor Samsung din seria S20 lansată anul acesta diferă foarte mult între ele. Pentru un telefon Samsung Galaxy S20 trebuie să fii pregătit să scoți din buzunar cel puțin 3.599 lei, pentru un Samsung Galaxy S20+ să mai adaugi măcar 100 de lei în plus, iar pentru un Samsung Galaxy S20 Ultra măcar 6.249 lei, conform site-ului oficial samsung.com.



Design



La capitolul design, producătorii s-au întrecut pe ei înșiși în cazul tuturor celor trei telefoane care fac subiectul articolului nostru de azi. Atât Samsung Galaxy S20 standard, cât și variantele sale îmbunătățite arată superb din toate punctele de vedere, iar ca să se remarce și mai bine în mulțimea de telefoane disponibile pe piață în acest moment, Samsung a încheiat o colaborare cu trupa BTS, scoțând și o ediție specială, cu carcasă mov, pentru terminalul Samsung Galaxy S20+.



Încă o proprietate fizică a acestor telefoane care le face să iasă în evidență în cel mai elegant mod cu putință este ecranul Super AMOLED, foarte generos ca dimensiuni și cu o rată de refresh variabilă, de 120 MHz. Astfel, privite din față, cu excepția dimensiunilor, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ și Samsung Galaxy S20 Ultra nu diferă foarte mult între ele, mai ales ținând cont de faptul că pot fi personalizate și cu câte un set de huse Samsung Galaxy S20, huse Samsung Galaxy S20+ sau huse Samsung Galaxy S20 Ultra de la Itelmobile, care să le facă și mai similare.



Camere



Samsung Galaxy S20 și Samsung Galaxy S20+ au camere principale aproape identice. Ele sunt prevăzute cu câte un senzor de 12 MP și deschizătură f/1.9, unul telephoto de 64 MP și deschizătură f/2.0 și unul ultrawide de 12 MP și deschizătură f/2.2. Pentru a justifica totuși banii în plus, Samsung Galaxy S20+ mai are și un senzor ToF ce ajută la captarea unor imagini ceva mai detaliate.



Samsung Galaxy S20 Ultra pe de altă parte, cel puțin în teorie, ar trebui să fie liderul acestui trib. El are un senzor ultrawide de 12 MP și 0.5x zoom și un senzor de 108 MP, o lentilă ce încă face senzație pe piața telefoanelor mobile. Astfel, folosind funcția zoom într-un interval cuprins între 4x și 10x, Samsung Galaxy S20 Ultra combină fotografia lentilei de 4x zoom cu o imagine cropped de la cea de 108 MP, creând astfel o imagine mărită de 12 MP. Iar pentru poze cu zoom mai mare de 30x și până la 100x telefonul se bazează pe zoom-ul digital.



Baterie



Nu este puțin, dar la cei 4000 mAh ai săi, Samsung Galaxy S20 are cel mai mic acumulator dintre aceste trei telefoane ale seriei S20. Dar pe de altă parte, pentru faptul că este echipat și cu cel mai mic ecran, diferențele la capitolul autonomie între el și frații săi mai mari nu sunt majore. Samsung Galaxy S20+ pe de altă parte, are o baterie de 4500 mAh, iar Samsung Galaxy S20 Ultra una de 5000 mAh, fiecare potrivite pentru display-urile lor.



Procesor



Toate cele trei telefoane Samsung ale seriei S20 sunt dotate cu câte un procesor de ultimă generație și mai mult decât suficientă memorie RAM. De asemenea, pentru cei care nu se mulțumesc cu puțin, Samsung Galaxy S20 Ultra oferă și posibilitatea alegerii unui terminal de 16 GB RAM, care ne pune pe gânduri dacă avem de-a face cu un telefon sau un calculator.



Cel mai bun telefon Samsung din seria S20



Chiar și comparându-le unul cu celălalt și luându-le la bani mărunți, ne este greu să ne pronunțăm exact care este cel mai bun telefon Samsung Galaxy din seria S20. Cum am mai spus, un rol foarte important în luarea unei decizii îl joacă prețul fiecărui terminal, la fel ca și preferințele legate de mărimea display-ului. Pe de altă parte, dacă ar fi să decidem care este cel mai echilibrat aparat, probabil că am înclina către Samsung Galaxy S20+ pentru că oferă suport 5G și conform opiniei generale, o cameră mai ușor de controlat decât Samsung Galaxy Ultra.