Cum să alegi cea mai bună casă de pariuri online în România

În ultimii ani, conform statisticilor, s-a observat că din ce în ce mai mulţi pasionaţi de pariuri sportive migrează din mediul offline în mediul online. Această situaţie se datorează în mare parte multiplelor avantaje pe care casele de pariuri sportive care îşi desfăşoară activitatea online le oferă.Este de la sine înţeles că fiecare parior care face această trecere, caută să aleagă cea mai bună ofertă existentă pe piaţă şi să afle cele mai importante şi relevante informaţii din domeniu. Pentru a face o alegere cât mai informată, pariorii ar trebui să ia în calcul recenziile, bonusurile, securitatea, metodele de plată şi toate funcţiile importante oferite.Iată care sunt principalele 5 criterii de care trebuie să ţii cont atunci când doreşti să îţi deschizi cont la o casă de pariuri sportive online:pe care o casă de pariuri o emană. Deşi toate casele de pariuri care îşi desfăşoară activitatea în România, deţin licenţe de funcţionare, şi, în acest fel, nu prea ai cum să îţi pui probleme serioase privind încrederea, au fost totuşi cazuri, la nivel mondial, în care unele companii au dat faliment. Din acest motiv, nivelul de încredere este mult mai mare în mediul online, faţă de cel offline.Aproape toate casele de pariuri oferă promoţii regulate sau ocazionale atractive şi utile: cadouri pentru clienţi (bonusuri cash, bonusuri la depunere, freebet-uri, rotiri gratuite etc.). Aceste promoţii pot fi extrem de importante deoarece oferă posibilitatea jucătorilor de a retrage sume de bani destul de consistente cu investiţii minime.Majoritatea operatorilor online au dezvoltat şi aplicaţii speciale pentru utilizatorii de dispozitive mobile, având în vedere că în ultimii ani s-a înregistrat o creştere fără precedent a numărului acestora. Spre exemplu Betstar are o aplicatie mobila pentru toti utilizatorii, astfel încât fiecare client poate avea acces la contul său atunci când se află în mişcare. Dacă eşti un utilizator frecvent al acestor dispozitive sau petreci o mare parte din dimp departe de casă, atunci este bine să te informezi în legătură cu toate aspectele, înainte de a alege un operator online. Informează-te dacă operatorul respectiv are dezvoltată o aplicaţie pentru aceste gadgeturi sau dacă siteul respectiv este optimizat.– este poate printre primele lucruri pe care le observi atunci când cauţi un operator de pariuri online. În această privinţă este foarte important să treci de prima impresie, care poate fi extrem de atractivă şi să citeşti cu mare atenţie care sunt condiţiile de rulaj. De asemenea este foarte util să cauţi informaţii utile şi ponturi în secţiunile de ştiri ale operatorilor, cum ar fi Unibet Ştiri , înainte de a te decide dacă operatorul respectiv este alegerea cea mai potrivită pentru nevoile tale.Înainte de a deschide un cont la o agenţie de pariuri online este bine să verifici cu mare atenţie care sunt metodele de plată puse la dispoziţie, mai ales dacă nu deţii un card bancar valabil. Trebuie să te asiguri că depunerea şi retragerea fondurilor se poate realiza cu uşurinţă şi să iei în calcul faptul că o parte din casele de pariuri nu acordă bonusuri de bun venit utilizatorilor de portofele electronice ca Skrill sau Neteller.Fiecare operator de pariuri poate avea atât avantaje cât şi dezavantaje şi de aceea este destul de dificil ca cineva să poată afirma că un operator sau altul reprezintă cea mai bună alegere.De aceea sfatul nostru este pariezi responsabil, să nu te laşi influenţat de nimeni şi de nimic atunci când pariezi sume mari şi să încerci să găseşti un echilibru, astfel încât pierderile să fie cât mai mici şi câştigurile cât mai mari.