Cum purtam rochiile din dantela

Rochiile din dantela sunt, probabil, unele dintre cele mai reprezentative simboluri ale feminitatii si gratiei. Sunt superbe, atragatoare si atrag atentia in orice context. Mai mult, rochiile elegante din dantela se potrivesc in orice context, asa ca fii pergatita sa cuceresti strada, petrecerea sau evenimentul la care vei participa imbracata intr-o astfel de rochie. Din fericire pe maroko.ro exista rochii de zi scurte si vaporoase sau rochii de seara ieftine , toate create din acelasi material deosebit, astfel ca tu sa ai la dispozitie o multime de modalitati in care poti sa porti rochia perferata.Anul acesta am putut observa un trend in crestere al rochiilor in culori vii, asa ca daca te gandesti sa optezi pentru o tinuta de strada formata dintr-o rochie de dantela colorata, ai face o alegere potrivita.Rozul, turcoazul, galben-mustar si albastru electric sunt vedetele sezonului, dar nu trebuie sa te feresti nici de culorile mai sobre, precum maro, gri sau chiar negru. Incearca o rochie de tip A-line, cu fusta acoperita in intregime de dantela delicata si un corset simplu, eventual dotat cu cordon sau curea, pentru un echilibru perfect.Daca esti o fana a stilului clasic, atunci nu vei da gres niciodata cu o rochie neagra din dantela. Mai mult, daca trebuie sa participi la un eveniment de tip black tie, atunci cea mai inspirata alegere vine sub forma unei rochii lungi pana in pamant, de tip sirena si stramta pe corp. Plina de eleganta si bun gust, acest tip de rochie te va face sa te simti precum regina serii.Daca trebuie sa participi la un cocktail party unde atmosfera e relaxanta si esti inconjurata de prietenii tai, atunci mizeaza pe senzualitate si indrazneala. O rochie sexy din dantela, cu un design nonconformist este tot ce ai nevoie. Si ca sa animezi putin lucrurile, mergi pe o culoare pasionala, aprinsa, rosu sau visiniu. Poti opta pentru o rochie cu decupaje din dantela, care vor concentra atentia doar pe anumite zone, asta daca vrei sa iti reliefezi cele mai bune trasaturi.O alta parte a vietii noastre unde putem purta cu incredere o rochie din dantela este la job. Da, ai citit bine, rochiile din dantela sunt atat de versatile incat le poti purta fara probleme chiar si in timpul unei sedinte cu superiorii sau a unei intalniri business. Iar daca iti doresti sa faci o impresie cu adevarat buna, opteaza pentru o rochie stramta pe corp, simpla, dar eleganta, de preferinta in culori serioase. Albul sau negru se potrivesc de minune, mai ales daca rochia ta are doar cateva accente dantelate, precum corsetul, manecile, tivul sau mijlocul. Aceasta rochie de impact iti va conferi incredere in tine si iti va da un aer profesional si serios.