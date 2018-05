Cum poti preveni situatiile de criza si dezechilibrele de buget cu ajutorul serviciilor de contabilitate online

Contabilitatea este o activitate fundamentala pentru orice companie, de la corporatii multinationale, la IMM-uri, pana la start-up- uri. Pentru ca un business sa functioneze optim si sa nu se confrunte cu situatii de criza care ii pot periclita existenta, un antreprenor trebuie sa inteleaga rolul contabilitatii si sa se asigure ca principiile si procedurile sale sunt aplicate corect.Contabilitatea are un rol important in buna-desfasurare a unei afaceri, fiind mult mai complex decat pare la prima vedere. Fiind adesea asociata doar cu depunerea declaratiilor la ANAF, multi antreprenori ignora importanta acesteia, riscand sa-si aduca business-ul in situatii de criza si dezechilibre de buget care pot deriva in falimentul afacerii.Desi antreprenorii sunt cei care cunosc cel mai bine dinamica propriului lor business, fara informatiile regasite in documentele contabile acestia nu pot avea acces la o viziune de ansamblu care sa le permita sa previna situatiile de dezechilibru financiar. Insa rolul unui antreprenor este deja unul supraincarcat cu sarcini diverse, cele mai multe focusandu-se pe dezvoltarea business-ului.Asadar, cum poate un antreprenor sa isi conduca firma, prevenind situatiile de criza, insa fara a mai avea pe umeri sarcina contabilitatii? Solutia este simpla: serviciile de contabilitate online.Ce sunt serviciile de contabilitate online si cum te pot ajuta sa previi dezechilibrele financiare?Principalul avantaj al serviciilor de contabilitate online consta in faptul ca ajuta antreprenorii sa elibereze resursele pe care le folosesc pentru a tine o evidenta separata a tranzactiilor firmei, in paralel cu contabilul, care de cele mai multe ori ofera mult prea tardiv informatiile de care antreprenorii au nevoie pentru a lua deciziile corecte. Keez.ro este o platforma de contabilitate online si instrumente de management operational cu ajutorul careia antreprenorii pot consulta in orice moment toate documentele importante pentru compania lor, putand verifica oricand au nevoie daca s-au depus toate declaratiile la stat, daca s-au platit toate facturile, daca s-au efectuat toate incasarile de la clienti, intreg procesul putand fi urmarit direct de pe un smartphone sau un laptop.Platforma Keez.ro este foarte usor de utilizat! Tot ce trebuie este sa faci o poza documentelor, sa le incarci pe platforma online si de restul se ocupa o echipa de specialisti in contabilitate si management operational! Cu ajutorul serviciilor de contabilitate de calitate vei putea monitoriza situatia financiara a afacerii tale, de la venituri, la cheltuieli, pana la cash flow.Avand acces la informatii contabile de calitate poti: preveni problemele cauzate de lipsa de lichiditati; preveni cresterea necontrolata a cheltuielilor; planifica sezonalitatea afacerii; optimiza stocurile; optimiza oferta catre clienti evitand blocajele; organiza afacerea in asa fel incat sa eviti riscurile operationale (de ex, situatiile cand se strica serverul, sau se indunda subsolul plin cu documente, facturi, contracte etc); preveni problemele de organizare in circuitul documentelor si informatiilor (de ex, cand pur si simplu nu stii daca o factura a fost emisa sau nu); preveni situatiile de criza care iti pot distruge afacerea (lichiditati, probleme de aprovizionare, oferte subdimensionate, probleme de lipsa de informative, calamitati naturale, etc).In concluzie, serviciile de contabilitate online asigura prosperitatea business-ului tau si il mentin in functiune zi de zi, monitorizand permanent fluxul banilor care intra si ies din firma, organizand si efectuand platile necesare etc. Asadar, pentru a te asigura ca business-ul tau functioneaza optim si este mereu pregatit sa faca fata anumitor situatii care ii pot ameninta existenta, apeleaza la serviciile de contabilitate online de la keez.ro!