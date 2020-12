Cum pariezi online legal in Romania

Pentru pariorii anilor 2014 - 2015 raspunsul la intrebarea “Cum pariezi online legal in Romania?” nu era unul usor, aceasta fiind perioada in care parierea pe site-uri fara licenta a fost declarata in afara legii, fara a exista insa un cadru legal pentru obtinerea unei astfel de licente. In 2020 lucrurile stau cu totul altfel, iar cei care doresc sa castige bani din pariuri online trebuie doar sa fie putin atenti.



Ce este ONJN si ce rol are





Infiintat in anul 2013, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc este institutia care are dreptul de a reglementa activitatea din industria jocurilor de noroc, desfasurata pe teritoriul Romaniei. Principalele documente in baza carora isi exercita functia aceasta institutie sunt:





l Ordonanta de Urgenta nr.20/27 martie 2013 - sta la baza infiintarii, organizarii si functionarii ONJN, cu completarile ulterioare

l Legea nr.124/29 mai 2015 - cu precizari privind masurile fiscale aplicate acestui domeniu

l Ordinul de lege Nr. 38/15 ianuarie 2019 - prin care s-a adaugat taxa de 2%.





Aceste reglementari fac insa referire doar la pariurile care implica Internetul, cei care obisnuiau sa joace la Fortuna Bet in agentii, de exemplu, sau in salile stradale Superbet, StanleyBet si alte retele active in acea perioada, nefiind afectati de aceste masuri.



Ce si care sunt site-urile pe care poti paria legal in Romania





Incepand cu iulie 2015 nu s-a mai putut paria legal decat pe site-urile operatorilor care au obtinut licenta provizorie de 1 an sau pe cea de 10 ani de la ONJN. Licentele pe 10 ani au inceput sa fie acordate un an mai tarziu de la aceasta impunere, pe 1 iulie 2016, iar primele case de pariuri care le-au primit au fost Winmasters, NetBet, Unibet si 888Sport care au deci licenta valabila pana in 2026.





Lista completa si actualizata cu casele de pariuri online pe care poti paria legal este disponibila pe pagina ONJN unde gasesti atat perioada de valabilitate a licentei, cat si tipurile de pariuri pentru care este acordata. In prezent vorbim despre 25 de companii si 43 de domenii web licentiate, dintre care 5 nu sunt insa functionale.





Ultimele site-uri adaugate pe aceasta lista sunt favbet.ro, princesscasino.ro, cashpot.ro, admiral.ro si mozzartbet.ro, care au primit licenta in anul 2020.



Ce este lista neagra





Tot pe site-ul ONJN gasesti si o alta lista, mult mai lunga, cu site-uri de pariuri care nu beneficiaza de licenta pe teritoriul Romaniei. In prezent, aceasta include peste 1300 de domenii la care ONJN a blocat accesul, insa, daca ai putea intra pe ele sa pariezi, ai face acest lucru in mod ilegal.





Atentie la casele de pariuri populare din alte tari care pot fi foarte atragatoare pentru anumiti pariori, dar nu au obtinut insa licenta la noi in tara, precum William Hill, Pinnaclesports, Betvictor, Betfred, Betsson, Mybet etc. Nu confunda operatorii din lista neagra cu site-uri dubioase de pariuri, pentru ca in foarte multe cazuri este vorba despre agentii serioase si de incredere, care pur si simplu nu au dreptul legal de a-si desfasura activitatea pe teritoriul tarii noastre.



Cat este amenda pentru pariuri online ilegale

Persoanele care pariaza pe site-uri care nu au licenta pentru desfasurarea acestei activitati pe teritoriul Romaniei pot plati o amenda cuprinsa intre 5000 si 10000RON.



Ce taxe esti obligat sa platesti daca pariezi online





Statul impoziteaza castigurile obtinute la jocuri de noroc in functie de valoarea sumei retrase din contul de utilizator. Nu platesti deci taxe pe sumele rulate, ci doar pe castigul pe care il scoti din cont. Valoarea acestui impozit este de:





l 1% pentru retragerile mai mici de 66 750RON

l 667.5RON plus 16% din diferenta dintre valoarea retrasa si 66 750RON, daca retragerea depaseste acest nivel, dar este mai mica decat 445 000RON

l 61 187.5RON plus 25% din diferenta dintre valoarea retrasa si 445 000RON, daca retragerea depaseste aceasta suma.





La aceasta taxa aplicata tuturor utilizatorilor, indiferent de site-ul pe care joaca, se mai adauga, in unele cazuri cea de 2%, introdusa din ianuarie 2019, pe care unele agentii aleg insa sa le plateasca din propriul buzunar.



Cum plateste utilizatorul taxele pentru pariuri online





Pana in martie 2018, site-urile de pariuri eliberau un document cu situatia financiara a contului personal, pe baza caruia utilizatorul depunea la ANAF declaratia 200, pana in luna Mai a anului urmator incasarilor. Omiterea declararii acestor venituri aducea o amenda de 500RON, la care se adauga impozitul care ar fi trebuit achitat conform legii.





Din martie 2018, lucrurile s-au simplificat foarte mult, pentru ca incepand de la acea data taxa este preluata la sursa. Acest lucru inseamna ca la fiecare retragere, casa de pariuri online retine valoarea impozitului, care inseamna in cele mai multe cazuri 1%, si o trimite ulterior catre stat in locul utilizatorului.



Cine poate plasa pariuri online in mod legal





Pentru a putea juca pe site-urile agentiilor de pariuri online este obligatoriu sa ai varsta de minim 18ani si un cont creat pe baza unor informatii reale despre propria identitate. Legea obliga casele de pariuri sa verifice identitatea jucatorilor in termen de cel mult 60 de zile de la deschiderea contului.





Pentru verificarea identitatii se solicita obligatoriu un act de identitate si, in functie de operator, o factura recenta de utilitati, un extras bancar, o poza cu chipul tau langa cartea de identitate etc.





Pana nu verifici datele de identitate utilizate pentru deschiderea contului, nici un operator nu iti va permite sa retragi bani, iar la 60 de zile de la inregistrare, contul este inchis si toti banii castigati sau depusi merg catre stat.



Nu uita ca site-urile pe care pariezi din Romania sunt licentiate pentru tara noastra, iar daca pleci in strainatate, intri sub incidenta reglementarilor din tarile respective. Desi multi operatori, precum Betfair, Unibet, Pokerstars etc. activeaza si in alte tari, este bine sa verifici daca poti folosi contul creat in Romania pe platformele lor, pentru a paria din Italia, Franta, Spania etc. sau ai nevoie de unul nou.