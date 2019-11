Cum ne îmbrăcăm în sezonul toamnă – iarnă 2019 - 2020 la serviciu

Indiferent de domeniul în care lucrezi sau de stilul personal, o dată cu venirea toamnei şi a vremii capricioase, cu zile când ploioase când însorite, alegerea ţinutei potrivite pentru serviciu devine o provocare în fiecare zi.Pe lângă hainele groase şi călduroase specifice acestui sezon, ai nevoie, în primul rând, de încălţăminte care să se potrivească atât stilului vestimentar cât şi vremii de afară. În momentul în care vrei să construieşti o ţinută impecabilă, accentul trebuie să fie pus pe încălţămintea care va fi asortată pieselor vestimentare.Pe Fashion Days vei găsi o gamă foarte variată de încălţăminte: fără toc pentru zilele în care gheaţa pare destul de ameninţătoare şi vrei să te simţi cât mai comod, cu toc bloc pentru o nuanţă de eleganţă dar şi confort sau cu toc înalt pentru o ţinută cât mai impunătoare.Multe dintre tendinţele hainelor de toamnă - iarnă sunt foarte originale şi cu siguranţă oricine poate găsi elemente potrivite stilului personal.Chiar dacă tendinţele modei s-au schimbat de-a lungul anilor, paltonul a ocupat mereu poziţia de „must have” în randul hainelor pentru perioada rece a anului. Sezonul acesta, la modă sunt paltoanele în carouri şi dungi, cu motive florale în culori violet, albastru, gri şi bej.Dacă încă nu ai găsit paltonul potrivit pe https://www.fashiondays.ro/g/femei-/imbracaminte-paltoane vei găsi foarte multe modele, indiferent dacă cauţi un palton cu lungime medie, un model mai scurt sau mai lung.Paltoanele drepte şi model oversize le poţi purta în mod obişnuit cu blugi sau pantaloni casual. Pentru fuste şi rochii este mai potrivit un model uşor lărgit la poale. Pentru un look modern, în acest sezon paltonul nu trebuie să stea fix pe corp.Chiar şi în sezonul rece, rochiile la moda sunt piese vestimentare extrem de potrivite pentru a merge la serviciu, indiferent de temperatura şi timpul de afară.Pentru sezonul toamnă-iarnă sunt la modă ţinutele fabuloase din dantelă, cu volănaşe, în stil victorian, cu umerii goi, decolteul adânc şi imprimeuri florale. Relevante sunt modelele împletite şi tricotate care sunt ideale pentru a merge la serviciu.O ţinută formată din rochie tip palton, care se potriveşte oricărei siluete, te va face să arăţi minunat le serviciu în sezonul rece.Este foarte important să ştii că ţinutele pe care le alegi pentru a merge la serviciu pot determina succesul pe care îl ai la locul de muncă şi felul în care eşti tratat atât de clienţi cât şi de colegi. Ţinuta nu trebuie să fie extravagantă, ci mai degrabă să se plieze pe specificul postului. Orice ţinută este obligatoriu să fie personalizată în funcţie de vârstă, siluetă şi preferinţe.În ceea ce priveşte accesoriile, anul acesta se poartă accesoriile extravagante, care au puterea de a scoate din anonimat orice ţinută, accesoriile supradimensionate, precum si accesoriile foarte colorate.Poţi purta la serviciu o geantă şic, o pălărie sau o beretă supradimensionată, mănuşi din piele, o centură lată sau un colier din lanţ.Genţile propuse anul acesta de designeri sunt de două tipuri: genţile de dimensiuni mici, agăţate de gât, de talie sau petrecute peste piept şi, pentru femeile mai practice, genţile supradimensionate, cu imprimeuri sau forme originale, dotate cu portofele detaşabile.Beretele supradimensionate, în culori tari, precum roşu, albastru sau verde, dar şi cele care au imprimeurile îndrăzneţe pot fi combinate cu un palton închis la culoare şi cu o pereche de botine sau cizme din piele lăcuită pentru un look memorabil şi autentic.Poate cel mai rafinat trend propus de designeri anul acesta vine sub forma mănuşilor din piele naturală. Mănuşile cu lungime medie care ajung până aproape de cot, pot fi purtate lejer cu paltoane sau pardesiuri cu mânecă trei sferturi.Centurile late, din piele, strânse bine în talie îţi vor evidenţia silueta şi vor crea acel efect de siluetă de tip clepsidră iar lanţurile de orice dimensiuni, cu pandantive supradimensionate vor da ţinutei tale un look spectaculos.Sezonul toamna-iarnă 2019 - 2020 este unul foarte complex, piesele vestimentare, accesoriile şi bijuteriile se regăsesc într-o varietate uluitoare astfel încât fiecare femeie să îşi poată găsi stilul propriu fără a-şi pierde identitatea.