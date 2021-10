Cum iti dai seama daca dintii tai sunt afectati de carii si ce tipuri de tratamente exista

Cariile sunt una dintre cele mai comune probleme stomatologice si apar atat la copii, cat si la adulti. In prezent metodele de tratare a cariilor au evoluat foarte mult, astfel incat poti sa rezolvi aceste probleme la stomatolog, fara durere sau anestezii complicate. De cele mai multe ori, cariile incipente sunt dificil de observat fara o consult deoarece nu exista niciun fel de simptom. Atunci cand acestea ajung in stadii avansate, apar si simptomele, iar tratamentul devine o prioritate imediata.







Iata cum sa iti dai seama daca ai carii si ce tipuri de tratamente poti alege pentru acestea





Sensibilitatea si durerea dentara





Cariile in stadii avansate au ca simptom principal durerea dentara, de obicei in timp ce mananci, insa uneori poate fi de sine statatoare, atunci cand nu ai niciun fel de activitate. De asemenea, durerea si sensibilitatea dentara atunci cand mananci anumite alimente, precum dulciurile pot fi semne ca exista o carie. Odata ce astfel de simptome apar este important sa consulti cariile, deoarece netratate acestea pot duce la aparitia bolilor de inima, precum ingustarea arterelor.

In stadiu incipient, cariile sunt gauri in smaltul dentar, insa patrunderea bacteriilor si a resturilor de mancare duce la marirea acestora si poate chiar afecta pulpa si nervii dintilor.







Observarea danturii





Un alt mod de a vedea daca ai sau nu carii este observarea danturii. Poti privi in oglinda pentru a vedea daca exista mici pete gri sau negre pe suprafata dintilor sau maselelor tale. Daca observi astfel de pete, atunci programeaza o vizita la medicul stomatolog. Ca sa gasesti cele mai bune servicii pentru tine, poti folosi un site precum Dentaloffers.ro: aici ai servicii stomatologice de la mai multe clinici si poti gasi cele mai bune oferte din Brasov.



Metoda de a observa dantura pentru a vedea daca exista carii nu este una 100% eficienta, deoarece pot exista carii pe maselele din spate, in partea din spate a dintilor sau intre acestia, pe care doar mediul stomatolog le poate observa. De aceea, pentru un diagnostic corect apeleaza intotdeauna la specialist.







Tratamentele clasice





Tratamentele clasice implica anestezia locala pentru ca procedura nu fie deloc dureroasa, iar mai apoi curatarea cavitatii sau gaurii pe care o reprezinta caria cu ajutorul frezei. Ultimul pas este aplicarea plombei, adica a mixului de materiale care va umple gaura si iti va oferi un dinte rezistent si sanatos. Anestezia locala nu este deloc dureroasa, deoarece medicul iti poate aplica un gel cu efect de amortire inainte de a face injectia, iar dupa ce anestezia isi face efectul, intreaga procedura de curatare si umplere a cariei va fi complet nedureroasa. In cazul cariilor in stadiu avansat, pot fi necesare proceduri precum scoaterea nervului, ceea ce implica uneori mai multe sedinta, insa acestea se fac tot timpul sub anestezie.



Atunci cand o carie este in stadiu incipient, de demineralizare a smaltului, mai exact, atunci cand gaura in dinte nu s-a format inca, se pot incerca tratamente cu fluor pentru ca aceasta sa se repare de la sine. De aceea, vizitele la medicul stomatolog sunt esentiale pentru a depista cariile in stadiu incipient, dar si pentru a le trata eficient pe cele in stadii avansate.



Din fericire, cariile se pot trata usor si fara durere, iar depistarea lor timpurie poate chiar sa elimine necesitate unor tratamente ulterioare. Daca te confrunti cu dureri dentare si sensibilitate la consumul unor alimente precum dulciurile, atunci programeaza o vizita la clinica dentara pentru a primi un diagnostic adecvat.



Sursa foto: Pexels.com