Cum îți alegi tipul de aragaz potrivit pentru nevoile și bugetul tău

Era inevitabil ca, odată cu avansul tehnologic care a perfecționat toate aparatele care ne înconjoară și ne fac viața mai ușoară, să beneficieze de acest fapt și aragazele. Chiar dacă principiul de funcționare al unui aragaz a rămas cam același, diferențele se văd și se simt. Cele de astăzi sunt mai sigure, mai performante și într-o ofertă mult mai diversificată decât în trecut.



Dacă ne dorim un aragaz care să fie de calitate, dar, în același timp, să ni se încadreze și în buget, ce avem de făcut? Cum să îți cumperi un aragaz deloc costisitor, dar să fie, totodată, cea mai bună opțiune posibilă pentru tine? Alege un aragaz Beko!



În primul rând, trebuie să-ți reevaluezi bugetul. Adaugă un plus-minus de 100-200 de lei, iar apoi concentrează-te doar pe acel interval de preț, evitând astfel să cheltuiești mult în afara bugetului. Majoritatea site-urilor de profil au opțiunea de afișare a rezultatelor la căutarea de produse în marja de preț prestabilită de tine, deci ar trebui să fie o misiune ușoară.



Ulterior, trebuie să stabilești clar care sunt necesitățile tale în privința noului aragaz. Poți face asta foarte simplu, ținând cont de câțiva factori: câte persoane va trebui să deservească acel aragaz, cât de des se va găti în casa ta și, nu în ultimul rând, de ce spațiu dispui în bucătărie. Poti alege un aragaz Beko, EMAG iti sta la dispozitie acum si cu un serviciu premium Genius, ai astfel transport gratuit pentru un an intreg!



Dimensiunile variază destul de mult de la un model la altul la aragaze. Un aragaz de dimensiuni mari are și o capacitate mai mare: mai multe arzătoare, un cuptor cu un volum mai mare etc.



Evident, nu trebuie neglijat nici design-ul. Aragazul trebuie să se integreze perfect în bucătărie, așadar nu putem neglija acest aspect. Există modele de aragaz cu capac de sticlă sau metalic, cu butoane stilizate, cu panou de control amplasat în partea superioară, aspect cromat în totalitate, aspect retro, modele colorate în diverse nuanțe, de la albul clasic la excentricul roșu aprins. Tot în limita bugetului stabilit de la început, vei găsi cu siguranță un aragaz Beko pe gustul tău.



Materialele aragazului sunt și ele importante. Aragazele clasice de inox sunt printre cele mai ieftine, dar se murdăresc foarte ușor și se curăță mai greu. Dacă prețul e criteriul cel mai important, poți opta pentru un astfel de model. Cel mai bun material de construcție pentru interiorul cuptorului și al plitei aragazului ieftin este emailul. Acesta se curăță foarte ușor și are o rezistență mai mare în timp.



Pentru grilajul care acoperă plita de gătit, fonta sau fierul sunt la fel de rezistente în timp, dar cel de-al doilea se curăță mai ușor.



În fine, trebuie să mai decizi ce tip de aragaz îți dorești: clasicul aparat pe gaz, unul electric sau unul mixt? Sau poate ceva incorporabil? Vei gati astfel in siguranta si vei reduce la minim riscul de accidente in bucatarie.



Aragazul pe gaz are avantajul că prețul gazului este mai ieftin decât al curentului electric, deci costul de utilizare este mai mic. Dezavantajul este că distribuie inegal căldura, iar cuptoarele aragazelor cu gaz nu sunt dotate cu ventilatoare, spre deosebire de cele electrice. Cea mai bună opțiune ar fi un aragaz cu plita pe gaz, dar cu cuptor electric, adică o variantă mixtă.



Indiferent de alegere, la Beko vei găsi aragazul perfect pentru nevoile tale și pentru bugetul tău. Gama Beko include aragaze pe gaz, electrice sau mixte, deci oricare ar fi opțiunea ta, ai o variantă câștigătoare la Beko.