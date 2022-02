Cum arată regimul ideal al pacientului hipertensiv?

Studiile au demonstrat faptul că, hipertensiunea arterială reprezintă una dintre cele mai frecvente trei cauze care conduc la deces, după obezitate și fumat. Partea nefericită este că această afecțiune nu prezintă simptome timpurii care să ne avertizeze să luăm măsuri preventive. De aceea, tensiunea arterială trebuie să fie preocuparea noastră zilnică.



Ce măsuri trebuie să adopte o persoană cu tensiune arterială normală pentru a preveni complicațiile în timp?







Renunțarea la fumat





Poate te numeri printre fumătorii fideli care au încercat în zadar metode diverse pentru a renunța la țigări. Apelează la clinici speciale, programe de terapie, citește cărți care descriu metodele testate care ajută la eliminarea fumatului din obiceiuri. Epuizează toate mijloacele adjuvante pentru a face ca țigările să dispară definitiv din viața ta, în cazul în care simpla voință nu este îndeajuns.







Nu neglija importanța mișcării fizice





Specialiștii recomandă minimum 30 de minute pentru mișcare în fiecare zi. Dacă nu ajungi la sală, atunci adoptă un hobby - meditație, dans, drumeții sau ieși în parc cu bicicleta. Astfel, reușești să faci ceea ce îți place, elimini stresul din corp, dai jos din greutate și ții tensiunea arterială în parametri optimi.







Redu consumul de sare





Sarea este responsabilă cu retenția apei în organism, iar acest lucru mărește nivelul tensiunii. Mai mult decât atât, sarea stimulează artificial nevoia de a consuma lichide. Consumul moderat de sare se adresează implicit celor care încă au tensiunea normală.







Îmbogățește dieta cu fructe și legume





Nutriționiștii recomandă să consumi la fiecare masă porții colorate de legume. Hrănește-te cu legume din fiecare categorie, întrucât fiecare va avea beneficii multiple în ceea ce privește sănătatea organelor.







Elimină stresul





Învață că tot ceea ce faci trebuie să aducă o stare generală de bine. Poți începe prin a face sport, plimbări lungi prin parc, prioritizează timpul petrecut cu oamenii care te binedispun și organizează responsabilitățile în ordinea urgenței lor pentru a nu supraîncărca programul.



Suprasolicitarea provoacă stres, stări de anxietate, temeri, frustrare, iar în final, toate acestea însumate au efecte devastatoare asupra tensiunii.







Alimente nocive pentru tensiunea arterială







Acum că ai aflat ce obiceiuri benefice trebuie incluse în regimul general de viață, reține care sunt alimentele pe care trebuie să le eviți dacă nu vrei să ai probleme cu tensiunea.



Așadar, alimentele pe care hipertensivul trebuie să le evite sunt: murături, mezeluri, afumături, vegeta, conserve, mai mult de un pahar de alcool pe zi, sucul de grapefruit, brânzeturi sărate, fast-food, semințe și alune, sărățele, covrigei, chipsuri, etc.



Poți consuma, în schimb: piper, ardei iute, boia, ceapă, usturoi, busuioc, mentă, pătrunjel, mărar, oregano, oțet, lămâie, șofran, etc.







Cum se tratează pacientul hipertensiv?







Dacă ai fost diagnosticat cu hipertensiune arterială, atunci e cazul să iei rapid măsuri. Creșterea tensiunii arteriale conduce în timp la probleme de inimă, infarct și accident vascular cerebral.



Diureticele sunt soluțiile cele mai recomandate pentru cei mai mulți pacienți hipertensivi. Respectă cu strictețe tratamentul prescris de medic, fără a-l modifica sau înlocui cu alternative ,,după ureche’’.



Suplimentele alimentare naturiste pentru tensiune ajută pacienții hipertensivi, dar este de preferat să se consulte medicul. Unele pot interfera cu tratamentul medicamentos.



Consumă magneziu pentru a combate hipertensiunea. Acest mineral relaxează arterele și scade spasmele arteriale. Suplimentele alimentare și sursele naturale (nuci, semințe, legume verzi, pește, ciocolată neagră sau cereale integrale) din care să extragi aportul de magneziu sunt indispensabile din stilul de viață al pacientului hipertensiv.



Coenzima Q10 este vitală pentru producerea energiei în celulele musculare și implicit în cazul celor din pereții arterelor. Nivelul de coenzima Q10 începe să se micșoreze, odată cu înaintarea în vârstă, astfel că scade și procesul de dilatare a arterelor. Așa explicăm creșterea tensiunii arteriale pe măsură ce îmbătrânim.



Nivelul redus de vitamina D a fost asociat cu riscul crescut de hipertensiune arterială. Aportul de vitamina D trebuie să respecte limitele impuse de medic, în special dacă tensiunea arterială a depășit limitele normale. Consultă medicul și descoperă forma optimă de administrare a vitaminei D – sub formă de capsule sau prin intermediul alimentației.



Acetil L-carnitina este substanța produsă de corp și este responsabilă pentru furnizarea de energie. Deși este produsă de corp, acest element poate fi luat și sub formă de supliment pentru controlul tensiunii arteriale.



Melatonina este hormonul produs natural de către organismul uman. Pacienții hipertensivi nu produc suficientă melatonină. Așadar, administrarea suplimentelor de melatonină ar putea contribui pozitiv la readucerea tensiunii în limitele normale. Nu se recomandă administrarea melatoninei pe parcursul zilei, în schimb, poți lua doze mici seara, sub indicațiile medicului.



Tratamentele recomandate produc rezultate doar prin asocierea cu un stil de viață sănătos. Prin urmare, pe lângă tratamente și suplimente alimentare, persoanele hipertensive trebuie să acorde atenție sporită alimentației. Mesele zilnice trebuie să cuprindă legume, fructe, puține grăsimi animale, consum moderat de sare și alcool. Alimentația benefică trebuie dublată de obiceiul de a face mișcare zilnic timp de 30 de minute.