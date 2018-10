Cum arata portretul unui fotograf profesionist?

O nunta memorabila este cea pe care ti-o poti aminti cu emotie peste ani si ani, iar fotografiile reprezinta calea spre reconstituirea acelei zile unice din viata ta. Astfel, vei avea nevoie de prezenta unui fotograf care sa stie exact ce presupune acest eveniment si in care sa te poti incredere.Exista de altfel cateva calitati de care fotograful de nunta ar trebui sa dea dovada pentru a te convinge ca este persoana potrivita pentru nunta ta. Unele dintre acestea au o insemnatate aparte in arta fotografiei, mai mare decat in orice alta tehnica. Totusi, ramane un domeniu subiectiv, astfel ca alegerea va tine cont de stilul mirilor si preferintele acestora.Talentul se numara printre cele mai importante calitati ale unui fotograf. Fotografia este arta, prin urmare fotograful trebuie sa vina cu idei inedite de a suprinde subiectul si de a atrage toate privire intr-un punct al fotografiei. In acelasi timp, talentul inseamna si capacitatea de a transmite emotii prin creatie. Astfel, nu te sfii sa iti dezvalui sentimentele si starile si lasa-l pe fotograf sa isi demonstreze talentul.Sensibilitatea se inscrie in aceasta lista, fiind de asemenea una dintre calitatile de baza ale unui fotograf nunta Brasov . Acesta va vedea lumea din alta perspectiva, cu mai multe savori, forme si culori, dar mai ales, cu o avalansa de emotii. Atunci cand un lucru starneste emotii, exista sanse mai mare de a-l captura intr-un mod original, rezultatul fiind desigur o fotografie reusita. In acelasi timp, sensibilitatea echivaleaza cu capacitatea de a privi cu ochi de copil tot ceea ce ne inconjoara. Astfel, o persoana sensibila este capabila sa vada frumosul in orice - de la o simpla razade lumina pana la micile lucruri din jurul nostru. Receptivitatea este cheia, iar fotograful trebuie sa stie cum sa priveasca lucrurile pentru a le putea vedea in toata splendoarea lor, atentia la detalii fiind esenta.Dincolo de talent si sensibilitate, fotograful ideal trebuie sa detina o baza solida de cunostinte. Adesea, acest aspect este ignorat si se considera ca o persoana cu simt artistic poate obtine niste imagini reusite. Aceasta afirmatie insa nu este mereu adevarata. Aparatele de fotografiat DSLR siprogramele de editare a fotografiilor sunt de-a dreptul dificile si necesita anumite cunostinte in domeniu. Avand in vedere ca sunt posibile nenumarare combinatii ale parametrilor tehnici, fotograful trebuie sa studieze si sa inteleaga aceasta materie, inainte de a profesa.Desi aparent nu este importanta, curiozitatea trebuie sa descrie profilului oricarui fotograf nunta Brasov. Dorinta permanenta de a invata lucruri noi, de a descoperi noi tehnici si de a fi la curent cu tot ceea ce apare pe piata in materie de fotografie – trebuie sa existe.Un fotograf bun nu este cel care se lasa asteptat, ci care va simti momentul prielnic pentru a face o noua fotografie. In ziua nuntii, vor exista suficiente aspecte care te vor preocupa, motiv pentru care grija fotografiilor nu ar trebui sa fie unul dintre ele. Analizeaza portofoliul fotografului si vezi daca a facut multe fotografii spontane. Un adevarat profesionist va simti momentul in care este necesara interventia lui si cand poate capta un moment cheie.Fotograful este, in fond, om, prin urmare oboseala se va instala si in cazul lui. Pentru a te asigura ca fotograful tau va fi activ pe toata durata nuntii si nu ii va scapa niciun moment unic, arunca o privire la fotografiile realizate de el pana in prezent. Verifica daca a fotografiat intregul eveniment, din diverse unghiuri, de la inceput pana la sfarsit.Chiar daca aceasta calitate nu exista de la inceput, aceasta se poate capata atunci cand exista dorinta in acest sens. Fotografia de nunta este despre oameni si emotii inainte de toate, despre persoane cu nevoi si asteptari diferite. Este important sa descoperi nevoile si preferintele acestora si sa le oferi ceea ce isi doresc.Inainte de incheia colaborarea cu fotograful, asigura-te ca acesta este bine pregatit si ca s-a documentat temeinic. De pilda, nu este de dorit sa se constate faptul ca bateria aparatului este descarcata sau lentilele sa se zgarie din cauza lipsei protectiei necesare. Posibilitatea ca acestea sa sepetreaca este mica in situatia unui fotograf nunta Brasov care organizeaza totul in amanunt si are grija de aparatul sau se fotografiat.In conluzie, nu uita ca produsul final pe care il livreaza un fotograf de nunta al carui portret corespunde cu profilul prezentat mai sus nu poate fi decat fotografia ideala!