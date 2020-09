Cum alegi gazduire web premium fara sa investesti prea multi bani?

Ieftin nu inseamna intotdeauna si de slaba calitate. Daca esti la inceput de drum, este de inteles sa vrei sa investesti cat mai putin in serviciile de hosting, insa fara sa faci compromisuri in ceea ce priveste calitatea. Vestea buna este ca oferta pe piata din Romania este mai mult decat generoasa, astfel ca ai toate sansele sa gasesti gazduire web ieftina si de cea mai buna calitate. Conditia este sa tii cont de cateva aspect elementare care pot face diferenta! Afla in cele ce urmeaza prin ce se defineste un hosting performant si cum poti face o achizitie rentabila.





Uptime de 99,99%





Pentru inceput, trebuie sa stii ca uptime-ul reprezinta perioada de timp in care un site este online pe parcursul unei luni. Importanta sa este simplu de inteles: daca site-ul tau nu este online, vizitatorii nu-ti pot citi continutul, nu pot cumpara produse, nu pot interactiona cu ceea ce livrezi. Chiar daca alegi gazduire web ieftina, este important ca garantia de uptime sa fie de 99,99%. Pentru a avea o imagine mai clara, afla ca un uptime de 99,99% inseamna 4 minute/luna, respectiv 52 minute/an in care site-ul nu este conectat la server! Un uptime de 99,90% deja inseamna 44 minute/luna, deci 8 ore si 45 minute pe an. Pe de alta parte, incearca sa eviti companiile care promit un uptime de 100% pentru ca nu este realistic decat pentru pachetele de gazduire foarte scumpe. O companie care promite un astfel de procent pentru un plan de gazduire web ieftina nu lucreaza cu profesionalism si vinde clientilor servicii pe care nu le poate asigura.





Spatiu de stocare 100% SSD





Viteza de incarcare este foarte importanta pentru orice business. Indiferent ca detii un magazin online, un site de prezentare sau un blog personal, o viteza de incarcare slaba va afecta negativ interactiunea utilizatorilor cu site-ul tau si, mai mult decat atat, va incetini activitatea SEO. Google avantajeaza site-urile care se incarca rapid si, drept urmare, le va urca cu prioritate in paginile cu rezultate ale cautarilor pe expresiile de cautare de interes. Stocarea de tip SSD este de preferat in acest sens, deoarece tehnologia folosita ii permite sa scrie si sa citeasca informatiile mult mai rapid decat traditionala stocare HDD. Tine cont de acest aspect cand cumperi gazduire web ieftina, iar business-ul tau va avea numai de castigat!





Suport tehnic 24/7





Site-ul tau este accesat non-stop, nu doar dupa-amiaza, in pauza de masa, sau seara, dupa munca. Din moment ce este disponibil 24/7, este normal sa ai trafic la orice ora. De aceea, este esential sa te asiguri ca cineva monitorizeaza site-ul tau permanent si se poate ocupa de problemele care pot aparea oricand si pot fi de orice natura. Ai nevoie sa te poti baza pe specialialisti care le pot rezolva pe loc sau, in functie de dificultate, cat mai curand cu putinta. Faptul ca alegi gazduire web ieftina nu reprezinta un pretext pentru ca specialistii sa nu se ocupe de site-ul tau. De altfel, verifica si modalitatile prin care pot fi contactati, precum si timpul mediu de raspuns. Indiferent ca este prin Live Chat, ticket sau mail, timpul mediu de raspuns ar trebui sa fie de cel mult 10 minute!



Tine cont de aceste aspecte atunci cand cumperi gazuire web ieftina si ofera site-ului tau servicii de hosting de cea mai buna calitate!