Cum a fost la „Pro Business Together”

A doua ediție a conferinței regionale „Pro Business Together” organizata de catre ProAfaceri Brasov s-a derulat la Brașov in data de 7 noiembrie 2018, la eveniment fiind invitați specialiști, antreprenori și consultanți cu experiență, care vor oferi informații de interes pentru mediu antreprenorial.Conferința este organizată de Asociația „ProAfaceri”, Brașov, în data de 7 noiembrie, s-a adresat atât antreprenorilor, cât și freelancerilor (liber profesioniști – n.r), pasionaților de afaceri, beneficiarilor de scheme de minimis tip Romania Startup Plus, Startup Nation, România Diaspora sau alte fonduri europene, consultanților în afaceri, studenților interesați de deschiderea unei afaceri și nu numai, au transmis organizatorii.Conferința a fost un cadru pentru: dezbaterea pe marginea subiectelor actuale de business prezentări ale oportunităților și instrumentelor pentru dezvoltarea afacerilor; acces la consultanță și know-how; workshop-uri interactive pentru dezvoltarea personală și profesională, networking cu potențiali parteneri de afaceri (clienți, furnizori). Cei peste 130 participanti au fost captivati de speech-uri valoroase, idei de afaceri inovatoare, de modele de afaceri strălucite sau de oportunități de finanțare.Workshopul inițial a făcut o trecere în revistă a zeci de oportunitati de finanțare prin fonduri europene, atât pentru firme, cât și pentru asociații.Primul discurs a fost „Inovarea în afaceri de succes” (prezentare susținută de catre Rodica Lupu, consultant în afaceri), prezentare ce a explicat importanta inovarii, a adus exemple de companii lideri în inovare, dar și soluții concrete de realizare a unor strategii de inovare și de formare profesional a managementului IMM-urilor prin fonduri europene, cu titlu gratuit [Axa de finantare POCU 3.8]„Criza financiară, basmul cu balauri sau realitate?” (prezentare susținută de Cristina Chiriac – președinte al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin) a fost al doilea discurs al serii. Am aflat despre greutatile unui antreprenor in internationalizarea unei afaceri de nisa, dar si despre puterea asocierii antreprenoriale in patronate puternice care sa aduca schimbari legislative in directia sustinerii mediului de afaceri si de exploatare a oportunitatilor de afaceri in cadrul unosr structuri asociative. Vine criza? Indicatorii pe care trebuie sa ii avem in vizor sunt multi, inclusiv piata financiara si cea imobiliara.Un speaker-surpriza a fost membrul ProAfaceri Bogdan Micu – antreprenor brașovean cu afaceri în toate colțurile lumii. Am aflat despre modul de gândire al unui antreprenor global, dar și despre activitățile de voluntariat pe care acesta le desfășoară în direcția susținerii comunităților. O lecție de antreprenoriat pur, aplicat și în domniul administrație publice.A urmat momentul deicat membrilor ProAfaceri, moment în care am aflat detaii despre istoricul Asociatiei și a Clubului ProAfaceri și am cunoscut câțiva dintre membrii care au dorit să fie în fața auditorului pentru câteva minute.„Comunitățile se dezvoltă sănătos atunci când toți actorii implicați se adună și pun umărul. A trecut vremea afacerilor de subzistență, a micilor gospodarii care supraviețuiesc de pe o zi pe alta. Este momentul să învățăm să construim rețele, asociații, cooperative, clustere, să înțelegem în sfârșit metafora noastră bătrânescă: . ProAfaceri a construit un mediu de afaceri sănătos, viu, bazat pe cerere și ofertă, unde se măsoară cifra de afaceri comună a tranzacțiilor dintre membrii. La acest moment, cifrele de afaceri însumate ale membrilor Clubului ProAfaceri însumează peste 10 milioane euro, iar numărul total de angajați depășește 600 persoane. Învățăm să creștem împreună, să facem afaceri împreună, să avem o comunitate prosperă.”Cu prilejul acestui eveniment, a fost anunțat public și fericitul câștigător al unui grant de internationalizare, constând într-un buget destinat participării la târguri și expoziții internaționale, proiect ce a fost scris de către Asociatia ProAfaceri pentru unul dintre membrii săi în cadrul liniei de finantare gestionată de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.“Antreprenorul modern - curajul unui leu în jungla business-ului actual” (prezentare susținută de antreprenorul Marius Ghenea) a fost discursul keynote-speakerului. Fostul „leu” din Arena Leilor ne-a vorbit despre modul de a face investiții, despre afacerile pe care le-a crescut și cu care a făcut exit, despre unicorni și antreprenoriat pur. Am aflat cum arata programul de dezvoltare antreprenorială pe care il desfășoara Marius Ghenea, despre culisele unor afaceri de succes, dar și despre antreprenori români care au reușit. A fost o prezentare absolut „wow”, plină de conținut, oprezentare care a generat multe întrebări.La final, toti speakerii au primit titlul de „Ambasador ProAfaceri” constând în trofeul, diploma și pixul personalizat cu numele fiecăruia, dar, mai ales prietenia și respectul întregii Comunități ProAfaceri.Și, surprizele nu s-au incheiat aici. Din sală, s-a ridicat proprietarul companiei Dacia Plant, Radu Ionescu, si ne-a vorbit despre primele zile ale firmei, dar si despre modul de crestere al acestui brand (aflat în Top 100 branduri românești), despre diversificarea afacerilor și dezvoltarea de noi linii de business, precum și despre planurile de viitor.O tombolă cu premii consistente, o degustare de vinuri oferite de Crama Garboiu și o cină de tip bufet suedez au incheiat o seara interesantă și valoroasă.Astfel, Asociația „ProAfaceri”- Brașov apăruta din dorința de a dinamiza mediul de afaceri brașovean, dar și pe cel regional și național, prin implicarea în activități care să creeze oportunități pentru investitori, oameni de afaceri români și piața forței de muncă, si-a pastrat promisiunile initiale si a oferit cadrul potrivit pentru toti cei care isi doresc un Brasov mai prosper.Viziunea este ca ProAfaceri să fie prima opțiune a antreprenorilor de a înființa manageria, finanța și internaționaliza afacerile.Mulțumim tuturor speakerilor, partenerilor, partenerilor media și participanților pentru că au participat la aceste reușite!





PROfesionisti! PROmotori! PROfitabili! PROcomunitate! PROafaceri!