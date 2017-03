„Cum a fost azi la școală?” - Conferință pentru părinții de copii școlari

Cursul se va desfășura la sediul Academiei Heidi (strada Apullum, nr. 1-3), vineri, 10 martie 2017, între orele 18:00 și 21:00.Evenimentul se adresează: părinţilor, bunicilor, bonelor și cadrelor didactice care au în grijă copii cu vârste între 0 și 18 ani.......................................................................................................Cu această întrebare încercăm să ne reconectăm cu copiii noștri când ne întâlnim, ei după o zi de școală, noi după o zi la serviciu. Este întrebarea care cuprinde speranțele noastre legate de viața lor atunci când noi nu deținem controlul. Vrem să știm ce învață, dacă profesorul a fost mulțumit de prestația lui școlară sau nu, dacă relațiile de prietenie sunt liniștite și fără conflicte. Pe scurt, întrebarea aceasta cuprinde dorința părintelui ca viața copilului său să fie una bună și relaxată.„Cum a fost azi la școală?” sună pentru copil ca o întrebare al cărei răspuns poate mulțumi sau nu părintele. O întrebare lungă cât o agendă! De aceea, copilul o evită. Uneori o evită și pentru că ziua a fost lungă, întâmplările au fost multe, iar creierul lui are nevoie de o pauză pentru a procesa cele petrecute peste zi. Uneori pur și simplu uită.Răspunsurile la această întrebare le știm cu toții. Ele sunt: „bine” sau „nimic”. După care apare un gol în conversație. Ne ocolim privirile și căutăm un alt subiect mai bun de reconectare.De cele mai multe ori relația părinte-copil se transformă dintr-una de conectare, într-una tensionată, de supraveghere a temelor. Puținele ore petrecute împreună sunt dedicate verificării lecţiilor, ceea ce reduce substanțial timpul de relaxare şi joc de care copilul are nevoie pentru a se simți viu și explorator. Părinții de copii școlari au teama care ne este specifică și nouă, românilor, din cauza trecutului istoric dificil pe care l-am trăit: aceea că dacă nu avem performanțe școlare excepționale, nu putem avea un viitor bun.Discuțiile pe care Otilia Mantelers le-a avut cu trei clase de liceu de adolescenți au fost revelatoare pentru ea în ceea ce privește rolul părintelui în viața copilului. Deși a fost în fața lor să le povestească despre iubire, despre cum ne îndrăgostim și despre relații, întrebările lor nu au fost deloc în zona intimității sau a dragostei. TOATE au fost legate de relația cu….părinții lor! Despre cum ea s-a deteriorat din cauza școlii. Despre frica părinților că ei nu se vor descurca în viață. Și cum toate conversațiile dintre părinți și copii gravitează în jurul școlii.Aceste două lucruri sunt factori care nu încurajează succesul academic, pentru motive pe care Otilia le va explica pe larg în întâlnirea din 10 martie 2017.Studiile analizate de Otilia Mantelers până acum arată că implicarea părintelui constă în felul în care el își construiește și repară relația cu copilul său. Acesta este factorul determinant al succesului academic al copilului – conectarea profundă cu copilul! Conectarea și ascultarea sunt ingredientele magice în relația părinte copil. De ele are el nevoie pentru a atinge succesul la școală, pentru a se bucura de relații frumoase de prietenie, dar și pentru a trece peste dezamăgirile din relația cu școala și prietenii!Participarea la Conferință se face pe bază de înscriere pe http://www.academiaheidi.ro/evenimente/cum-a-fost-azi-la-scoala-conferinta/