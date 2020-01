Expoziția „Un-hidden Romanian Culture”, organizată cu ocazia Zilei Culturii Naționale

Pe 15 Ianuarie 2020 aniversăm Ziua Culturii Naționale. Cu această ocazie toți doritorii sunt invitați să participe activ la unul dintre cele două evenimente organizate concomitent în București la Galeria Imbold și în Brașov la Visssual.Prin intermediul unui mix divers de activități culturale cei prezenți vor putea descoperi expoziții, live-painting, dj sets și cursuri de linogravură și stencils. Toate cu acces gratuit.Locație: Centrul Cultural Visssual, str. Fabricii, în parteneriat cu Asociația AmuralSe desfășoară în 15 Ianuarie 2020 între orele 18:00–23:00Expoziția Un-hidden Romanian Culture: planșe și hărți care prezintă lucrări de street art din spațiul public brașovean și național, cartea Un-hidden Street Art in Romania.În plus cei prezenți pot asista la un spectacol: „live act MoBra”18:00 – 23:00 Un-hidden Romanian Culture – expoziție19:00 – 21:00 MoBra (Moduler + Brad) – live actLocație: Galeria Imbold, str. Polonă 40, în parteneriat cu AcuarelaSe desfășoară în 15 Ianuarie 2020, intre orele 18:00–23:00Expoziție Un-hidden Romanian Culture:- video proiecții: filme making-of lucrări artistice independente din spațiul public, documentate de feeder.ro în perioada 2014 – 2019- lucrări originale de Maria Bălan, Pisica Pătrată, Irina Mocanu, John Dot S, Livi Po, Robert Obert, Skinny Bunny, expuse în cadrul Romanian Design Week 2019, sub forma expoziției multidisciplinare Un-hidden Romania.- planșe și hărți care prezintă lucrări de street art din spațiul public românesc- 1 curs de linogravură cu Maria Bălan- 1 curs de stencils cu John Dot S- 1 live painting session Robert Obert- dj sets Dragutesku and Deez17:00 – 00:00 Un-hidden Romanian Culture – expoziție17:00 – 19:00 Maria Bălan curs de linogravură – înscrieri gratuite la feeder@feeder.ro, în limita a 10 locuri. Termen limită de înscriere 13 Ianuarie.18:00 – 20:00 Robert Obert (live painting) & Dragutesku (dj set)19:00 – 21:00 John Dot S curs de stencils – înscrieri gratuite la feeder@feeder.ro, în limita a 10 locuri. Termen limită de înscriere 13 Ianuarie.20:00 – 23:00 Deez b2b DraguteskuUn-hidden Romanian Culture este un proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, produs de echipa „Save or Cancel”, compusă din Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic), și distribuit prin https://www.feeder.ro Parteneri: Acuarela, Galeria Imbold, Centrul cultural Visssual, Amural, Zeppelin