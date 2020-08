CSM Corona Braşov a câştigat primul meci din barajul de promovare în Liga a 3-a

Descriere foto: Echipa de fotbal a CSM Corona Braşov a câştigat primul meci din barajul de promovare în Liga a 3-a, 16-0 (8-0) cu CS Gheorghieni, campioana judeţului Harghita; Sursa: bzb.ro



Fotbal - Baraj LIGA 3: Corona a avut o misiune foarte uşoară în primul meci de la Ungheni! Urmează partida decisivă pentru promovare, cu CS Ocna Mureş!



Echipa de fotbal a CSM Corona Braşov a câştigat primul meci din barajul de promovare în Liga a 3-a, 16-0 (8-0) cu CS Gheorghieni, campioana judeţului Harghita.



Misiunea elevilor lui Călin Moldovan a fost una extrem de lejeră, scorul şi norma de opt goluri pe repriză spunând totul în acest sens.

Atacantul Alin Damian a marcat de patru ori (`48, `54, `89, `90), Adrian Voicu (`5, `36), Bogdan Roşu (`9, `10), Mugurel Buga (`12 penalty, `32) şi Marius Manole (`52, `77) au reuşit câte o dublă, iar Rares Forika (`19), Marian Cristescu (`45), Diego Alupoaie (`72) şi Marian Constantinescu (`82 penalty) şi-au trecut la rândul lor numele pe lista marcatorilor.



„Scorul ne scuteşte de orice comentariu, însă de remarcat este seriozitatea jucătorilor noştri pe parcursul întregului meci. Sunt de apreciat pentru că, în condiţiile unui adversar net inferior, au arătat maximă implicare în fiecare minut. Mai avem un pas, indiferent de adversar noi tratăm meciurile serios. Nu va fi deloc uşor, dar nici nu va fi nici vreo relaxare din partea noastră. Rămânem concentraţi şi facem totul să mergem până la capăt, să reuşm să promovăm”, a declarat la finalul partidei Călin Moldovan, antrenorul Coronei.



Miercuri, 5 august 2020, pe acelaşi teren, fotbaliştii Coronei vor juca al doilea meci din turneul de baraj, de această dată cu CS Ocna Mureş (Alba), cu siguranţă un duel care va avea parte de mult mai mult echilibru, iar sâmbătă, 9 august 2020, CS Ocna Mureş va juca cu CS Gheorghieni.









Situaţia grupelor de baraj:





Regiunea 1 – Grupa A – Stadion Municipal (Vaslui)

CS Unirea Mirceşti (IS) – ACS Bradu Borca (NT) – 1-8

CSO Siretul Dolhasca (SV) – CS Unirea Mirceşti (IS) – 5 august

ACS Bradu Borca (NT) – CSO Siretul Dolhasca (SV) – 9 august



Regiunea 1 – Grupa B – Stadion CFR (Paşcani)

CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) – CS Dante Botoşani (BT) – 1-2

AFCS Viitorul Curiţa (BC) – CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) – 5 august

CS Dante Botoşani (BT) – AFCS Viitorul Curiţa (BC) – 9 august



Regiunea 2 – Grupa A – Stadion Municipal (Zalău)

CSM Satu Mare (SM) – ACS FC Someşul Dej (CJ) – 0-0 (3-5 la penalty-uri, rezultat care va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-grupei).

ACS CAO 1910 Oradea (BH) – CSM Satu Mare (SM) – 5 august

ACS FC Someşul Dej (CJ)- ACS CAO 1910 Oradea (BH) – 9 august



Regiunea 2 – Grupa B – Stadion Olimpia (Satu Mare)

Progresul Şomcuta Mare (MM) – CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei (SJ) – 9 august

Judeţul Bistriţa-Năsăud nu are reprezentantă.



Regiunea 3 – Grupa A – Stadion Tineretului (Braşov)

ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – 0-2

CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – 5 august

CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – CS Măgura Cisnădie (SB) – 9 august



Regiunea 3 – Grupa B – Stadion Central (Ungheni)

CSM Corona Braşov (BV) – CS Gheorgheni (HR) – 16-0

CS Ocna Mureş (AB) – CSM Corona Braşov (BV) – 5 august

CS Gheorgheni (HR) – CS Ocna Mureş (AB) – 9 august



Regiunea 4 – Grupa A – Stadion Michael Klein (Hunedoara)

CS Victoria Zăbrani (AR) – ACS Progresul Ezeriş (CS) – 1-1 (1-2 la penalty-uri, rezultat care va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-grupei).

ACS Ştiinţa Turceni (GJ) – CS Victoria Zăbrani (AR) – 5 august

ACS Progresul Ezeriş (CS) – ACS Ştiinţa Turceni (GJ) – 9 august



Regiunea 4 – Grupa B – Stadion Voinţa (Lupac)

CS Avântul Periam (TM) – CSM Jiul Petroşani (HD) – 9 august

Judeţul Mehedinţi nu are reprezentantă.



Regiunea 5 – Grupa A – Stadion Municipal (Râmnicu Vâlcea)

ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) – ACS Voinţa Budeasa (AG) – 0-4

ACS Roberto Ziduri (DB) – ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) – 5 august

ACS Voinţa Budeasa (AG) – ACS Roberto Ziduri (DB) – 9 august



Regiunea 5 – Grupa B – Stadion Comunal (Valea Ursului)

CSO Petrolul Potcoava (OT) – ACS Minerul Costeşti (VL) – nu s-a disputat.

Judeţul Teleorman nu are reprezentantă.



Regiunea 6 – Grupa A – Stadion Gloria (Buzău)

ACSM Olteniţa (CL) – ACS Viitorul Domneşti (IF) – 1-0

CSO Plopeni (PH) – ACSM Olteniţa (CL) – 5 august

ACS Viitorul Domneşti (IF) – CSO Plopeni (PH) – 9 august



Regiunea 6 – Grupa B – Stadion Vasile Enache (Modelu)

CSA Steaua Bucureşti (B) – CS Argeşul Mihăileşti 2009 (GR) – 8-1

AS FC Bărăganul Ciulniţa (IL) – CSA Steaua Bucureşti (B) – 5 august

CS Argeşul Mihăileşti 2009 (GR) – AS FC Bărăganul Ciulniţa (IL) – 9 august



Regiunea 7 – Grupa A – Stadion Muncipal (Râmnicu Sărat)

CSL Victoria Gugeşti (VN) – CS Avântul Valea Mărului (GL) – 1-2

ACS Sportul Chişcani (BR) – CSL Victoria Gugeşti (VN) – 5 august

CS Avântul Valea Mărului (GL) – ACS Sportul Chişcani (BR) – 9 august



Regiunea 7 Grupa B – Stadion Oţelul (Galaţi)

CS Gloria Albeşti (CT) – CSM Râmnicu Sărat (BZ) – 0-0 (4-3 la penalty-uri).

Judeţul Tulcea nu are reprezentantă.