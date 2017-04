„Crosul Sănătății” în Parcul Tractorul din Brașov

Descriere foto: „Crosul Sănătății”, sâmbătă, 8 aprilie, în Parcul Tractorul din Brașov; Sursa: spitalulsfconstantin.ro



În fiecare an, pe 7 aprilie se marchează Ziua Mondială a Sănătății.



Cu această ocazie, Asociația Județeană de Atletism (AJA) Brașov și un spital privat din Brașov ( Spitalul Sf. Constantin) organizează prima ediție a Crosului Sănătății, un concurs de alergare în parc.



Evenimentul va avea loc sâmbătă, 8 aprilie 2017, în Parcul Sportiv Tractorul din Brașov, începând cu ora 10.



Pentru început se va da startul în proba copiilor (în care se vor întrece fete și băieți de 5-10 ani), care vor parcurge o distanță de 1.000 metri, pe un traseu stabilit pe aleile din parcul de lângă Gara Brașov. Festivitatea de premiere va avea loc în jurul orei 13:30-13:45 (în funcție de numărul participanților și derularea curselor).



Programul derulării Crosului Sănătății, de sâmbătă, 8 aprilie 2017:



– Categoria 1, start ora 10: copii 5-10 ani, fete (1.000 m) și băieți (1.000 metri);



– Categoria a 2-a, start ora 10:20: copii 11-15 ani, fete (1.200 m) și băieți (1.200 m);



– Categoria a 3-a: 16-19 ani, fete (1.500 m, start ora 10:40) și băieți (1.500 m, start ora 11);



– Categoria a 4-a: 20-25 ani, feminin (2.000 m, start ora 11:30) și masculin (2.000 m, start 12);



– Categoria a 5-a: peste 25 ani, feminin (2.500 m, start ora 12:30) și masculin (2.500 m, start ora 13:30).





Participare se face în baza înscrierilor transmise organizatorilor (direct pe site-ul AJA Brașov sau prin e-mail la ajabrasov@yahoo.ro) pe bază de tabel (pentru sportivi de la cluburi și asociații sportive sau alte instituții) și individual în baza datelor din Cartea de Identitate (CI) și a semnării declarației pe propria răspundere care atestă că „participantul este apt pentru concurs și nu suferă de boli cronice sau acute care nu îi permit să facă efort și să participe la concursuri sportive”. De asemenea, se vor face înscrieri și la locul întrecerii.





Validarea concurenților se va efectua în data de 8 aprilie 2017 la ora 8:30, la locul de desfășurare al competiției. Apoi, de la ora 9:30, va urma ședința tehnică a Crosului Sănătății.



Se vor întocmi clasamente individuale pe probe și pe fiecare categorie de vârstă.

Se vor acorda premii, medalii, cupe și diplome.

Festivitatea de premiere este programată la ora 14:00.







Organizatorii se obligă să asigure:



- asistență medicală (ambulanță dotată corespunzător și însoțită de echipaj medical);

- arbitri de atletism cu carnet vizat;

- secretariat;

- podium de premiere;

- banner Start/ Sosire;

- numere de ordine sosire;

- harta (desen) cu traseul pe care se va desfășura concursul.



Aflat la ediția inaugurală, Crosul Sănătăți are loc sâmbătă, 8 aprilie 2017, în Parcul Sportiv Tractorul din Brașov.

Participarea este gratuită.

Crosul Sănătății este un concurs de alergare în parc, organizat de Asociația Județeană de Atletism (AJA) Brașov și Spitalul Sf. Constantin. Competiția face parte din seria de evenimente organizate la Brașov, dar și în toată România cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, marcată în fiecare an, pe 7 aprilie.