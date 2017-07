Crosul Hospice „Aleargă tu pentru ei“, pe 1 iulie la Braşov

Descriere foto: Imagine de la una dintre edițiile trecute ale Crosului Hospice Casa Speranţei



Toate fondurile obținute în urma evenimentului, vor fi folosite pentru tratamentul bolnavilor de cancer.



Hospice Casa Speranţei organizează cea de-a noua ediţie a Crosului sâmbătă, 1 iulie 2017, pe Aleea de sub Tâmpa. Pentru că în 2017, Hospice Casa Speranţei aniversează 25 de ani de activitate în sprijinul copiilor şi adulţilor cu boli incurabile din România. Alergătorii şi susţinătorii acestora, care vor fi prezenţi la cros, sunt rugaţi să se îmbrace în verde sau să poarte un însemn al organizaţiei.



„Aleargă tu pentru ei!” este motto-ul celei de a noua ediţii a Crosului Hospice Casa Speranţei, care se va desfăşura sâmbătă, la Braşov. Startul se va da ca de obicei de pe aleea de sub Tâmpa, iar cei mai buni vor primi la finish diplome şi premii din cele mai diverse.



Surpriza din acest an vine de la marea campioană Paula Ivan, care va veni la Braşov ca invitat special şi susţinător al crosului „Aleargă tu pentru ei”. Paula Ivan a cucerit în 1988 aurul olimpic la 1.500 de metri, stabilind un record care este încă în picioare.



Evenimentul sportiv este organizat de HOSPICE Casa Speranţie împreună cu Primăria Braşov şi Asociaţia Judeţeană de Atletism, sponsori şi parteneri. Crosul îi încurajează pe alergătorii amatori şi pe cei începători şi este dedicat tuturor bolnavilor incurabili.



„Anul acesta Hospice împlineşte 25 de ani de existenţă, 25 de ani în care a oferit îngrijire paliativă gratuită persoanelor diagnosticate cu boală limitatoare de viaţă şi, într-adevăr, sâmbătă, 1 iulie, alergăm la crosul «Aleargă tu pentru ei!» pe aleea de sub Tâmpa. Toţi pasionaţii de sport sunt invitaţi să ia parte la una din cele patru curse. Avem 4 lungimi de traseu, ca în fiecare an, 600 de metri şi 2 kilometri, ulterior 4, respectiv 10 km pentru cei care se simt în formă, sunt adulţi antrenaţi şi vor să ia parte la o alergare caritabilă”, a explicat Diana Nazarin, organizator.



La cea de-a 9-a ediţie organizatorii îşi propun să strângă în total 50.000 de lei, bani necesari achiziţionării de medicamente pentru pacienţii îngrijiţi la Hospice timp de jumătate de an. „Ne-am propus ca, în urma acestui eveniment, să putem trege linie şi să spunem că banii pe care am reuşit să-i strângem din donaţiile, din taxele participanţilor, prin contribuţiile companiilor care au susţinut acest eveniment vor acoperi costul cu medicamentele pentru o perioadă de 6 luni”, a declarat Gabriela Tokes, coodonator departament strângere fonduri Hospice Casa Speranţei.

O persoană poate concura la o singură probă din competiţie. Competiţia are patru curse: 600 de metri pentru copii de până la 7 ani, cursa de 2km pentru copii de la 7 la 15 ani, cursa de 4 km pentru cei cu vârste între 15 şi 18 ani şi cursa de 10 km pentru cei de peste 18 ani. Toate fondurile strânse vor merge către Hospice pentru a ajuta bolnavii de cancer. Înscrierea costă 25, 40 sau 50 de lei în funcţie de cursa aleasă.



Înscrieri la crosul Hospice s-au facut pe pe site-ul Hospice. Pentru cei ce se hotărăsc în ultima clipă, înscrieri în competiţie vor avea loc şi în ziua concursului, între orele 8.00-8.45, pe Aleea de sub Tâmpa, însă pentru alergătorii care se înscriu la faţa locului, organizatorii vor distribui kit-uri de participare doar în limita stocului disponibil.



Premiile sunt foarte atractive anul acesta: electrocasnice, bilete la festivaluri, cursuri de scuba diving în București, cazări la munte şi la mare. În plus, cei care participă la tombolă (preţul biletului este 5 lei), pot câştiga şedinţe de echitaţie, salturi cu paraşuta sau experienţe off-roa, intrări la locurile de joacă Oaki, abonamente la centrele spa Belaqva, intrări la Paradisul Acvatic şi la Therme Bucureşti şi multe altele. Toţi participanţii primesc şi o consultaţie gratuită la o clinică privată.