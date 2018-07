Cros în scop umanitar - „Aleargă TU pentru EI“ (a X-a ediție)

Descriere foto: Cea de-a zecea ediție a crosului „Aleargă TU pentru EI”, se av desfășura sâmbătă , 14 iulie 2018, pe Aleea de sub Tâmpa; Sursa: team.hospice.ro

Solidaritatea față de cei ce luptă cu o boală incurabilă aduce și anul acesta la startul crosului „Aleargă TU pentru EI” sute de brașoveni de toate vârstele, dornici să alerge pentru cei aflați în cursa pentru viață.Cea de-a zecea ediție a crosului „Aleargă TU pentru EI” aduce noutăți importante pentru pasionații de alergare. În premieră la această competiție, concurenții vor fipentru a asigura un plus de acuratețe și transparență în măsurarea performanțelor. Toți alergătorii, mici și mari, își vor putea verifica timpul obținut și locul pe care s-au clasat pe site-ul cronometrajonline.ro, imediat după terminarea cursei.În funcție de vârstă,au la dispoziție două curse de lungimi diferite: Cursa Draexlmaier de 600m (pentru copii de până la 6 ani) și Cursa Autoliv de 2 km (pentru juniorii de până la 15 ani).pot intra în competiție la Cursa Preh, de 4km și la Cursa Miele de 10 km.Până pe 12 iulie 2018, înscrierile au avut loc online platforma http://team.hospice.ro/ , apoi au continuat la sediul HOSPICE Casa Speranței de pe str. Sitei nr. 17A. Însă doritorii se pot înscrie chiar și în ziua competiției, pe Aleea de Sub Tâmpa, în zona apeductului Kirscher, începând cu ora 8.Cei mai rapizi alergători vor fi răsplătiți cu premii atrăgătoare: aparate electrocasnice, week-end-uri la mare și la munte, experiențe inedite de sport și aventură, acces în parcuri de distracție și la cinema, precum și invitații la evenimente culturale viitoare. De premii atractive se pot bucura toți cei prezenți la eveniment dacă participă la tombola crosului, unde premiul cel mare constă în bilete la festivalul Summer Well 2018.