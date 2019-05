Cros caritabil, Sub Tâmpa, pentru elevii de la „Grigore Moisil”

Descriere foto: Braşovenii sunt aşteptaţi să susţină performanţa, alergând la crosul caritabil ce va avea loc pe data de 11 mai 2019, de la ora 10:00, Sub Tâmpa; Sursa: facebook.com/events; bzb.ro

Braşovenii sunt aşteptaţi să susţină performanţa, alergând la crosul caritabil ce va avea loc pe data de 11 mai 2019, de la ora 10:00, Sub Tâmpa.



Toate fondurile adunate în cadrul acestui eveniment vor fi direcţionaţi către elevii Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, care participă, în acest an, la American Computer Science League.



Competiţia sportivă aduce trasee diferenţiate pentru amatori (cursă scurtă – 3 ture de traseu) şi profesionişti (cursă lungă – 5 ture de traseu).

Traseul se desfăşoară atât pe trepte cât şi pe teren drept. Punctul de plecare este Apeductul Christian Kertsch, iar punctul de sosire este acelaşi cu startul. O singură tură are 2 km.



Şi cei mici sunt aşteptaţi la curse adaptate vârstei lor: copiii sub 7 ani, însoţiţi de părinţi, vor alerga 500 de metri, iar cei între 7 şi 14 ani un kilometru.



Contribuţia pentru participare este de 40 de lei/adult şi 30 de lei/copil. Pentru înscrierile efectuate la faţa locului se achită suplimentar 10 lei.



Așadar „The Beard Run Brașov” revine în pași de alergare cu cea de-a doua ediție!



Conceptul Crosului este unul simplu: o întrecere sportivă pentru o cauză nobilă pe treptele Promenadei Tâmpa.



Ca la orice eveniment marca Beard Brothers, cei prezenți vor avea parte de muzică, voie bună, atmosferă prietenoasă dar și adrenalină și competiție.



Competiția sportivă aduce trasee diferențiate pentru amatori (cursă scurtă – 3 ture de traseu) și profesioniști (cursă lungă – 5 ture de traseu).

Pe lângă bucuria concursului, 100% din taxa de participare va merge către campania Bits For Education (BifE), ce are ca scop susținerea performanței în educație.



Cauza aleasă pentru crosul din acest an sunt elevii din echipa ACSL „Grigore Moisil„ care s-au calificat în etapa finală a American Computer Science League ce va avea loc pe data de 25 mai la Wayne Hills HS, Wayne, New Jersey, USA.



Fiecare dintre cei 12 elevi care ne vor reprezenta la concurs are nevoie de aproximativ 2500$ pentru a acoperi costul transportului, cazării și meselor pe perioada concursului.



Concurentele și concurenții sunt invitați să își pregătească pantofii și hainele sport și să vină la alergare!



......................................................................................................................



Din 2001, elevii Colegiului Naţional de Informatică Grigore Moisil participă la American Computer Science League şi se întorc în fiecare an cu rezultate demne de admiraţie.



Participarea din acest an presupune un cost de aproximativ 2500$/persoană pentru fiecare dintre cei 12 elevi care s-au calificat anul acesta în ultima etapă a ACSL de pe 25 mai, din Wayne Hills HS, New Jersey, SUA.



Crostul caritabil este iniţiat de Beard Brothers Braşov, care susţine performanţa prin intermediul campaniei Bits For Education (BifE). Este cel de-al doilea eveniment de anul acesta organizat de ONG-ul braşovean, ei au dmai esfăşurat un târg de obiecte meşterite cu de artişti locali şi au reuşit să strângă puţin peste 3000 de lei în urma acestuia.