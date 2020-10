Criză acută de personal la „Terapia Intensivă COVID” de la Spitalul Județean

Descriere foto: Unitatea modulară de ATI-COVID din curtea spitalului, cu capacitate de 28 de locuri - dintre care 14 de terapie intensivă invazivă şi 14 de terapie intermediară - a început să funcţioneze treptat şi cu o schemă de personal insuficientă; Sursa: bzb.ro





Din 35 de asistente angajate, au mai rămas 12



Creșterea numărului de cazuri grave de persoane infectate cu noul corona virus care ajung la Terapia Intensivă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, numărul redus de angajați sunt principalele probleme prezentate ieri de managerul unității sanitare, dr. Călin Cobelschi.



Practic, susține dr. Călin Cobelschi, „în acest moment personalul medical este insuficient și a ajuns aproape de pragul epuizării”.



Conform reprezentantului spitalului, unitatea modulară de ATI-COVID din curtea spitalului, cu capacitate de 28 de locuri - dintre care 14 de terapie intensivă invazivă şi 14 de terapie intermediară - a început să funcţioneze treptat şi cu o schemă de personal insuficientă.



„Am căutat şi căutăm în continuare personal calificat. Angajările se fac rapid, însă formarea unui om durează. Ba mai mult, impactul noilor angajaţi cu locul de muncă a fost atât de puternic, încât majoritatea acestora au renunţat şi au plecat. Astfel, din 35 de asistente de ATI angajate în 3 septembrie, am rămas cu 12. Astăzi am făcut din nou angajări, am avut scoase la concurs 24 de posturi, să vedem cum se vor acomoda cadrele nou-venite”, a Călin Cobelschi.



14 medici anesteziști fac munca pentru 35



În privinţa necesarului de medici, asistente şi infirmiere de terapie intensivă, dr. Cobelschi a atras atenţia că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov trebuie să asigure în egală măsură personalul pentru terapia intensivă COVID – cu 28 de paturi şi cea non-COVID – cu 20 de paturi în cadrul Spitalului Judeţean şi 10 paturi la Staţionarul Mârzescu.



„Avem o nevoie acută de personal. Ne-ar trebui minimum 35 de medici anestezişti pentru a asigura cele trei ture atât în secţiile de terapie intensivă, cât şi în sălile de operaţii, în schimb noi avem 14 medici. La personalul mediu, situaţia este similară. Ar trebui să avem peste 100 de asistente, însă avem 58. La infirmiere, ne-ar trebui cam 50 de angajate pe tură şi avem doar 17, iar la brancardieri, conform normării, ar fi nevoie de 10, iar în momentul de faţă dispunem de 4. Practic, suntem la jumătate din punctul de vedere al necesarului de personal de ATI”, explicat Cobelschi.





31 de locuri pentru 80 – 120 de potențiali suspecți de coronavirus



În ceea ce privește prezentările la „Urgențe”, dr. Călin Cobelschi a declarat că aceasta este copleşită de numărul tot mai mare de bolnavi.



„Mulţi prezintă simptomatologie respiratorie, fapt care îi obligă pe medici să-i considere suspecţi de COVID şi până la confirmarea sau infirmarea diagnosticului, să-i trateze în condiţii speciale, ceea ce pune o presiune suplimentară pe resursele materiale şi umane ale spitalului”, a explicat managerul.



La nivelul tuturor staţionarelor sale, Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Brașov asigură 31 de locuri pentru persoanele suspecte de infectare cu COVID 19, în condiţiile în care zilnic la UPU se prezintă 80-120 de pacienţi potenţial infectaţi.