Creşele nu se deschid pe 1 septembrie. Deschiderea a fost amânată, nu se ştie până când

Unităţile din Braşov sunt pregătite pentru a-i întâmpina pe copii, dar până în 31 august, Primăria nu a primit ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei



Oficial, creşele publice trebuiau deschise din data de 1 septembrie, cu respectarea unor măsuri de reducere a răspândirii noului coronavirus. Acest lucru nu se va întâmpla la Braşov, asta pentru că Primăria Braşov (care are în subordine creşele publice din municipiu) nu a primit de la Bucureşti ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, cu precizări privind începerea noului an şcolar.



Situaţia a fost explicată de viceprimarul Braşovului, Costel Mihai, care a precizat că pentru a se putea deschide creşele, municipalitatea „şi-a făcut temele”. Acesta a precizat că, pentru a se evita răspândirea coronavirusului, în aceste unităţi au fost luate în calcul recomandările din vară, care prevedeau o distanţă minimă de 1,5 m între persoanele care erau în creşă, iar spaţiile au fost amenajate astfel încât să se respecte această cerinţă.



Luând în calcul această „distanţare fizică”, dintre cele 806 locuri din creşele din Braşov, viceprimarul a declarat că pot fi ocupate 518.



„Copiii care pot ocupa unul dintre aceste locuri au fost selectaţi în baza regulamentului pe care Consiliul Local l-a adoptat în şedinţa de plen din luna iulie, pentru a se adapta la condiţiile de reducere a riscurilor în condiţii de epidemie. Au avut prioritate copiii care deja frecventau creşa şi în anii precedenţi. În vară au fost înscrişi, iniţial, 636 de preşcolari şi au intrat 518 în creşe, însă anumiţi copiii au fost retraşi de părinţi, pentru că, între timp, au fost acceptaţi şi la grădiniţă, astfel că s-au mai eliberat din locuri”, a explicat viceprimarul.



Acesta a menţionat că, în urma unei modificări a Legii Educaţiei, copiii pot fi primiţi la grădiniţă şi de la vârsta de 2 ani. „În aceste condiţii, le-am recomandat directorilor grădiniţelor ca, în cazul în care au locuri disponibile, să primească şi copii de 2 ani. În acest mod se poate reduce presiunea pe creşe. De altfel, unii dintre părinţi şi-au înscris copiii de 2 ani la grădiniţă”, a mai spus Costel Mihai.





Părinţii nu ştiu ce analize să le facă micuţilor



Dacă faptul că în 1 septembrie nu va fi „primul clopoţel” în creşe este un lucru cert, data deschiderii acestor unităţi de învăţământ nu este cunoscută.



„În ultima perioadă, ne-am pregătit cu tot ce ţine de noi pentru deschiderea creşelor. Însă data la care se vor deschide efectiv creşele este influenţată de normele legale care se aplică în perioada stării de alertă. În acest moment avem emisă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 141/19.08.2020, privind instituirea condiţiilor pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale, ce condiţionază deschiderea unităţilor de apariţia unui ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei Naţionale, prin care să fie stabilite măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică. Problema este că respectivul ordin nu a fost emis până acum (până în data de 31 august – n.r.)”, a explicat Costel Mihai.



De altfel, nepublicarea ordinului comun al celor 2 ministere dă peste cap şi planurile părinţilor, care nu ştiu exact ce set de analize trebuie să le facă copiilor.



„În condiţii normale, ar fi fost nevoie de rezultatele unui exudat faringian, de examen colpoparazitologic şi de adeverinţa de intrare în colectivitate, emisă de medicul de familie. În condiţii de pandemiei, rămâne de văzut dacă va fi nevoie de alte examene în plus și dacă da, acestea vor fi stabilite prin ordinul comun al celor două ministere”, mai spus viceprimarul Braşovului.