Crăciuniţele Moşului au împărţit daruri la Sanatoriul Predeal

Descriere foto: Moş Crăciun a mers la Sanatoriul de Nevroze Predeal; Sursa: evz.ro, bzb.ro



De Sărbătoarea Naşterii Domnului, Moşul nu a uitat de cei veniţi să îşi aline suferinţele la Sanatoriul de Nevroze Predeal, un adevărat centru de recuperare şi reabilitare a sănătăţii.



Conducerea instituţiei medicale i-au pregătit un decor de basm şi l-au aşteptat cu colinde, muzică şi poezie în sala de festivităţi.



„Am încercat, an de an, să le oferim oaspeţilor noştrii, pentru că aceşti oameni sunt ca nişte oaspeţi, nu doar ca pacienţi, condiţii mai bune. În mod special, de Crăciun, am făcut în aşa fel încât aceşti oameni să resimtă cât mai puţin lipsa celor de acasă şi să creem pentru ei o atmosferă aparte de linişte şi sărbătoare”, a declarat managerul Sanatoriului, Simona Buricea.



Ca în fiecare an de Sărbători, pacienţii internaţi în sanatoriul din frumoasa pădure de brazi de pe Valea Râşnoavei au avut parte de o masă festivă şi de cadouri.



Anul acesta, în Ajun, pacienţii, în marea lor parte oameni în vârstă care au lăsat la poartă grijile, nevoile şi supărările, au fost invitaţi în sala de festivităţi unde au asistat la un program artistic.



Au cântat şi i-au încântat pe spectatorii de la Sanatoriu cântăreaţa de muzică Folk, Carmen, actorul George Custura, de la Teatrul „Sică Alexandrescu”, din Braşov şi Dani Iordache, un artist care a interpretat colinde şi muzică folk.



Artiştii au avut parte atât de aplauze, cât şi de multă apreciere, dar au şi cântat sau au conversat cu cei din sală, ca într-o atmosferă familială.



Actorul George Custura, cel care a fost invitat să ţină un recital de poezie pe scena de la Sanatoriul din Predeal, a fost plăcut surprins de primirea de care a avut parte.



La finalul spectacolului, Moşul şi-a trimis, la faţa locului, două Crăciuniţe care au împărţit, cu generozitate, daruri. Apoi, oamenii au fost invitaţi la o masă festivă.