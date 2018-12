Crăciun fericit și Sărbători cu bucurie în suflet!

Descriere foto: Redacția „Brașovul Tău” vă urează „ Crăciun fericit și Sărbători cu bucurie în suflet”!



Suntem în pragul sărbătorilor de iarna și întreg orașul este cuprins de freamătul specific Crăciunului și sfârșitului de an. Străzi decorate, vitrine împodobite, case luminate, pomi îmbrăcați în mii de beculețe colorate... concerte de colinde înălțătoare, super-marketurile mișuna de cumpărători care-și pregătesc cadourile. Toată suflarea se află într-o perioadă de pregatire intensă pentru zilele de sărbătoare ce urmează. Toate acestea fac parte din viața noastră și își au farmecul lor. Farmec ce reînvie an de an, cu resurse proaspete!



Sărbătoarea Crăciunului este foarte îndrăgită! Copii fiind, o iubeam pentru cadourile pe care le primeam de la Moș Crăciun indiferent cât de cuminți sau nu eram pe parcursul anului. Apoi, am început să-l iubim pentru sentimentul minunat din sânul familiei și pentru toată bucuria pe care o simțim împodobind bradul, ascultând colinde și având oamenii dragi în jurul nostru.



Iubim Crăciunul pentru că ne întoarcem în timp, simțindu-ne copii când împodobim bradul. Iubim Crăciunul pentru că ne copleșește o stare de bucurie, de liniște, de siguranță; pentru că mâncarea e mai gustoasă și mai aromată; pentru că ne determină să ne apropiem mai atenți de cei care nu au; pentru că totul e luminat și cald. Iubim Crăciunul pentru toate filmele de Crăciun pe care le revedem cu aceeași plăcere în fiecare an având același sentiment plăcut. Iubim Crăciunul pentru lumina lui, pentru dorințele împlinite și pentru speranța care ard mai puternic decât de obicei.



Iubim Crăciunul pentru că e o sărbătoare pur și simplu magică.



Redacția „Brașovul Tău” vă dorește să aveți sărbători minunate. Să vă bucurați de clipa Nașterii Fiului lui Dumnezeu, împreună cu cei dragi, să aveți belșug în casă, mulțumire sufletească, să vă bucurați de colinde în jurul bradului frumos împodobit!

Crăciun Fericit!